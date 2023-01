Il matrimonio dei Maneskin uniti nel rock, gli invitati alla festa da Sorrentino a Fedez e Buz Luhrman I Maneskin si sono giurati fedeltà e amore eterno in nome del rock. La cerimonia è stata celebrata da Alessandro Michele, ex director di Gucci, al cospetto di invitati del calibro di Buz Luhrman, Paolo Sorrentino e ancora Fedez, e alcuni giocatori della Roma.

Si sono celebrate della serata di giovedì 19 gennaio le nozze musicali dell'anno, ovvero quelle dei Maneskin. In occasione dell'uscita del nuovo album, Rush, la band italiana ha deciso di festeggiare questo momento, promettendosi amore eterno in nome del rock. Un evento esclusivo supportato da Spotify, dove i rockers hanno raggiungo milioni e milioni di ascolti per celebrare i loro successi, vecchi e nuovi, a due anni dalla vittoria del Festival di Sanremo.

Gli invitati alle nozze dei Maneskin

La festa, nonché lo sposalizio, si è tenuto in una delle location più belle di Roma, ovvero a Palazzo Brancaccio, allestito di tutto punto per accogliere i quattro componenti della band, rigorosamente vestiti di bianco, pronti a dichiararsi fedeltà in nome della musica, ma soprattutto del rock. Hanno presenziato all'evento nomi noti dell'ambiente musicale internazionale, da dj a produttori. Nella lista degli invitati ci sono nomi a dir poco altisonanti, che prendono a piene mani dal cinema, dalla tv, oltre che dalla musica come, ad esempio: Baz Luhrman, Machine Gun Kelly, Manuel Agnelli, Cathy La Torre, Fletcher Donohue, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Oriana Sabatini, Fedez, Sabrina Impacciatore, Sylvia De Fanti, Benedetta Porcaroli, Shablo, Floria Sigismondi, Jason Rothman.

Fedez e i Maneskin

La cerimonia con Alessandro Michele

La serata è stata introdotta da Alessandro Michele, ex director di Gucci che ha annunciato l'arrivo della band, presentatasi sul palco con almeno dieci minuti di ritardo, per poi dare inizio alla cerimonia in nome del Dio della musica, stando alla mitologia greca, quindi, Apollo. Victoria, sposa canonica con velo era in coppia con Thomas, mentre Ethan anche lui con un abito lungo e sontuoso era la dolce metà di Damiano. I quattro, con tanto di bouquet di fiori rossi hanno pronunciato vicendevolmente il fatidico sì, scambiandosi un lunghissimo bacio, a suggellare così il loro amore in nome della musica. Michele, che ha fatto da officiante alla cerimonia ha pronunciato anche la canonica frase: "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?".