Significato e testo di La Fine, i Maneskin raccontano un anno di successi e giudizi superficiali I Maneskin hanno pubblicato La fine, una delle due canzoni in italiano presenti nel prossimo album della band, Rush!. Ecco il testo e il significato.

A cura di Redazione Music

Maneskin (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Si chiama La fine, l'ultima canzone pubblicata dai Maneskin, non proprio un singolo tratto dal prossimo album "Rush!", più un regalo ai fan più intransigenti, quelli – anche stranieri – che li amano quando cantano in italiano. La band, infatti, fin dal principio della loro carriera, quella nata a X Factor, ha sempre bilanciato italiano e inglese nei loro album, ottenendo enorme successo in patria con le canzoni nella loro lingua madre, ma viste come sono andate le cose è stato un bene avere anche un repertorio anche in lingua inglese, così da permettergli da non ritrovarsi impreparati dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest e l'esplosione internazionale e in particolare nei paesi anglosassoni.

Il significato di La fine dei Maneskin

Se il prossimo singolo annunciato è "Gossip", che li vedrà collaborare con Tom Morello dei Rage Against the Machine, i Maneskin hanno voluto pubblicare una sorpresa per i fan, ovvero La fine, una canzone in pieno stile Maneskin, quelli più pop rock e meno ballad, che rassicura nel suono, se avete nelle orecchie alcuni vecchi successi del gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Nel testo si racconta un po' quello che è successo in quest'anno sulle montagne russe. Un anno fatto di viaggi continui, con pochissimi momenti di tregua ("Con la valigia sotto braccio non so nemmeno dove vado e vago come se fossi un pazzo") in cui la band ha vissuto enormi abbracci da parte del pubblico ma ha anche dovuto sopportare le critiche che si moltiplicano esponenzialmente al successo.

Bisogna comunque fare attenzione anche alle lodi, al bacio della morte perché, come canta Damiano, "se tutti quanti ora ti stanno amando sappi che non è l'inizio, è la fine". Quella del cantante è una riflessione amara anche sulla fama e su come dall'esterno è vissuta la vita del cantante: "Hai idea di come ci si sente? Avere il mondo fra le mani come contasse veramente, come se fossimo speciali e invece ci rimane niente. Un pugno di mosche tra le mani nemmeno tutto l'oro al mondo potrà comprare ciò che lasci". Il protagonista della canzone parla anche dei giudizi esterni e di come prima o poi coloro che li hanno espressi capiranno quanto sono sbagliati: "Mi hanno trattato come un santo, poi giudicato, guardato male come fossi pregiudicato, quando ritroveranno il corpo del mio reato si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato. Però io invece non mi fermo, continuo".

Il testo di "La fine"

Mi sveglio ed è passato un anno

Ed io che sono ancora stanco

Con la valigia sotto braccio

Non so nemmeno dove vado

E vago come se fossi un pazzo

Porto ancora le mie manette

Ho girato il mondo, ho visto gente

No, non è come lo immaginavo

Io ho schiacciato bene la testa nel fango

Ho mangiato male per restare in vita

Ho sentito gente chiamarmi bastardo

E ancora corro cercando l'uscita

Ma l'unico modo è staccarsi dal branco

Scavare finché non senti le dita

Se tutti quanti ora ti stanno amando

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restarе a marcire

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anchе la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restare a marcire

Hai idea di come ci si sente?

Avere il mondo fra le mani

Come contasse veramente

Come se fossimo speciali

E invece ci rimane niente

Un pugno di mosche tra le mani

Nemmeno tutto l'oro al mondo

Potrà comprare ciò che lasci

Mi hanno trattato come un santo, poi giudicato

Guardato male come fossi pregiudicato

Quando ritroveranno il corpo del mio reato

Si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato

Però io invece non mi fermo, continuo

Voglio vivere correndo sopra un filo

Il giorno che non avrò più un motivo

Saprò che non è l'inizio, è la fine

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restare a marcire

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l'inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l'unica risposta è partire

O restare a marcire