Il testo e il significato di Mammamia, i Maneskin sono al loro esame di maturità

I Maneskin hanno convintamente sposato una causa: esportare la propria musica fuori dai confini nazionali. Dopo l'ascesa e il clamoroso exploit di Eurovision 2021, vogliono consolidare la propria caratura internazionale, aprirsi al mondo come ambasciatori del rock made in Italy: capitalizzare sulla fama piovuta dall'alto è un passo necessario da compiere per irrobustire ulteriormente un brand già piuttosto in salute – contano attualmente oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify -, scacciare definitivamente lo spauracchio della "meteora" e portare a compimento la tanto agognata transizione da fenomeno mondiale transitorio a punto di riferimento globale stabile e duraturo.

Anche il nuovo singolo del gruppo, Mammamia, sembra voler procedere in questa direzione, come dimostrano l'opzione in favore dell'inglese (la lingua madre del rock), di un sound "duro e puro" (forse un po' stantio e ridondante) e la perenne ricerca di un'estetica scanzonata e tribale (una strada resa evidente anche dagli scatti pubblicati sui social nelle scorse ore). Inutile dire che si tratta di una scelta rischiosa: per quanto questo tipo di immagine e proposta musicale rappresentino una "novità" nel panorama mainstream italiano, per il mercato anglosassone – che i Maneskin hanno in programma di bucare – rappresentano un portato decisamente più modesto (per quanto incensato da alcuni endorsement di assoluto spessore, come quello dei Royal Blood. Segno che qualcosa di interessante questi ragazzi dovranno pure avercelo). Inutile dire che questo esperimento non ammetterà mezze misure: se Mammamia non dovesse segnare un cambio di passo deciso nel loro (già alto) posizionamento internazionale, allora i Maneskin potrebbero addentrarsi in un terreno scivoloso, trasformandosi definitivamente nella caricatura di loro stessi. Anche perché, se nel contesto nostrano sono praticamente l'elefante nella stanza, su scala globale retrocedono (non per qualche mancanza in particolari, ma per ovvie condizioni di sistema) al rango di pesciolini rossi in un oceano sconfinato e abitato da squali. Ci riusciranno? Chi vivrà, vedrà. Di sicuro bisogna apprezzare il tentativo.

Sono bastati pochi anni di carriera, ai Maneskin, il gruppo rock romano composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, per salire alla ribalta mondiale: ora intendono difendere il loro status con le lingue e con i denti. La ricetta per riuscire a non abbandonare prima del tempo la carovana del successo è sempre la solita: rielaborare in una chiave contemporanea quel vasto patrimonio da cui hanno attinto a piene mani, mutuato quasi integralmente dall'estetica glam tipica degli anni Settanta e da un sound vicino all'hard rock classico che, secondo alcuni, sarebbe morto e sepolto da tempo, e che la band romana ha voluto semplificare, abbandonando tutta una serie di sovrastrutture (come le sequenze) per tentare andare più diretti al nucleo: Mammamia è l'ennesima seduta spiritica di resurrezione. Il testo, essenziale e ridotto all'osso, sembra essere incentrato sul "nuovo corso" dei Maneskin e sul loro adattamento alla condizione di teen idol di fama mondiale, che da tempo stanno familiarizzando con una notorietà inaspettata, quasi "piovuta dall'alto", che ha portato inevitabilmente con sé tutta una serie di critiche da parte della stampa di settore; critiche che i Maneskin vogliono respingere puntualmente al mittente, ovviamente con una punta di ironia (come suggerisce il verso They treat me like if I did something criminal/ All eyes on me I feel like I’m a superstar/ I’m not a freak I just thought it was carnival). Il finale è "impreziosito" da una punta di nazionalismo abbastanza ostentata ma volutamente ironica, quasi a voler rappresentare una sorta di celebrazione di un'annata ricca di soddisfazioni sportive e musicali per l'Italia (They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian O).

Ah, ah, ah, ah

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

I feel the heat, I feel the beat of drums

Call the police, I’ll do it, they’ve stolen all my fun

I’m breaking free but I’m stuck in the police car

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

They treat me like if I did something criminal

All eyes on me I feel like I’m a superstar

I’m not a freak I just thought it was carnival

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ah

You wanna touch my body, I say you’re not allowed

You wanna handle me but I’m a bit too much

I burned all the place down cause I’m too fucking hot

Oh mamma mia- ma, ma- mamma mia – ah

They wanna arrest me but I was just having fun

I swear that I’m not drunk and I’m not taking drugs

They ask me why I’m so hot. Cause I’m Italian O

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause my favourite music’s your ah – ah

Give me a command and I’ll do what you ask cause I love when you sing out loud

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain

I’ll keep the secret if you let me get a taste

Tell me your limits and we’ll cross that line again

Oh mamma mamma mia

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Spit your love on me

Oh mamma mamma mia