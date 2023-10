Madame nella storia della musica italiana: è la donna con più copie vendute da quando esiste FIMI FIMI ha comunicato che Madame, l’autrice vicentina che lo scorso marzo ha pubblicato il suo secondo album L’amore, è diventata l’artista femminile con più copie vendute di sempre.

A cura di Vincenzo Nasto

Madame, foto di Andrea Bianchera

Madame è entrata nella storia della discografia italiana in era FIMI: la giovane cantante vicentina ha infatti conquistato, in soli quattro anni, il titolo di artista femminile con più copie certificate di sempre. Dal primo oro di Sciccherie al terzo disco di platino di Perso nel buio con l'amico/collega Sangiovanni, l'autrice di L'amore, ha guadagnato quasi tre milioni di copie, 2.975.000 in maniera specifica, in quattro anni, mettendosi dietro Alessandra Amoroso, Annalisa ed Elodie. Tra la classifica dei 100 album più venduti in Italia appaiono ancora i suoi due lavori: l'esordio con l'omonimo Madame alla 90° posizione, mentre il più recente L'amore alla 43°.

Il suo esordio al Mediolanum Forum

Sembrano allinearsi i desideri di Madame, che solo lo scorso 21 ottobre è salita anche sul palco del Mediolanum Forum di Milano, nel suo esordio in un palazzetto, e oggi conquista un titolo storico nel mondo della discografia italiana. La cantante ha conquistato il suo primo Forum con uno spettacolo di oltre due ore, con ospiti del calibro di Blanco e Fabri Fibra: la prima tappa di un tour che terminerà il prossimo 16 dicembre a Napoli, al Palapartenope. Nel frattempo, L'amore di Madame fa parte della ristretta cerchia dei dischi di artiste certificate nel 2023: solo quattro, con L'amore, Ok. Respira di Elodie, Radio Gotham di Rose Villain e Voglia di vivere, l'Ep di Angelina Mango.

La scoperta con Sciccherie e 17 e l'esplosione con Voce

Un viaggio in salita per Madame, che dopo i primi riflettori posati su di lei grazie ai singoli Sciccherie e 17, ha espresso un racconto autentico e fuori dalla forma canzone pop attuale, soprattutto nell'immaginario post-adolescenziale nel suo album d'esordio omonimo, e nel racconto del femminile nel suo secondo album L'amore, uscito lo scorso marzo. Nel frattempo, oltre alle due partecipazioni al Festival di Sanremo, prima con Voce che conquista la Targa Tenco per la miglior canzone e Madame per il miglior album d'esordio, poi con Il bene nel male, la cantante è diventata, in soli quattro anni, anche l'artista italiana più ascoltata nell'ultimo decennio su Spotify.

Leggi anche Una donna è stata arrestata dopo la morte di Leandro De Niro, avrebbe venduto droga al nipote del divo

L'importanza di singoli come Marea

Madame, a soli 20 anni, ha dovuto anche affrontare un'evidente polarizzazione delle opinioni del pubblico, legate principalmente alla querelle sul vaccino Covid-19, ma anche e soprattutto per le dinamiche narrative con cui ha affrontato la sessualità in musica e non solo. Un personaggio che ha attirato l'attenzione su tematiche più ampie della stretta attualità, convertite anche in un rapporto con il pubblico molto diretto. Il suo titolo, ovvero artista femminile con più copie certificate di sempre in era Fimi, deriva anche da brani come Voce, quadruplo disco di platino con oltre 70mila copie vendute e Marea, fermo a tre.