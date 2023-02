Spotify Italia compie 10 anni: Sfera Ebbasta e Madame in testa alle classifiche di streaming Spotify Italia compie 10 anni e pubblica le classifiche degli autori e delle autrici italiane più ascoltate sulla piattaforma: in testa Sfera Ebbasta e Madame.

Sfera Ebbasta, Madame e Salmo sono i protagonisti degli ultimi 10 anni di Spotify Italia

Spotify Italia, la piattaforma di streaming musicale e podcast, compie 10 anni. Dopo 22 miliardi di stream di artisti italiani in tutto il mondo, Spotify ha deciso di annunciare chi sono stati quelli che hanno avuto maggior successo, anche attraverso la piattaforma. Sbarcato nel febbraio 2013 nella penisola, Spotify ha rivoluzionato il consumo di musica del pubblico, dando la possibilità a oltre 196mila artista italiani di poter far crescere il proprio pubblico attraverso gli streaming. Sulla torre degli artisti più ascoltati nell'ultimo decennio troviamo due fuoriclasse della trap era post-2016: Sfera Ebbasta si prende il trono come interprete maschile, mentre Madame risulta la cantante femminile più ascoltata sulla piattaforma. Spotify ha anche voluto redigere una lista delle canzoni italiane più ascoltate, premiando Il cielo nella stanza di Salmo e NSTASIA, contenuto nell'album Playlist, come brano più ascoltato del decennio.

Spotify Italy compie 10 anni in Italia

Sfera Ebbasta è il cantante italiano più ascoltato su Spotify nell'ultimo decennio

Da febbraio 2013 a oggi, gli interpreti maschili più ascoltati sulla piattaforma sono i protagonisti della rivoluzione trap post-2016, con alcune leggende del rap italiano, e il solo Ultimo a difendere la categoria pop italiano. In testa svetta Sfera Ebbasta, che anche grazie a progetti come Rockstar, ma soprattutto Famoso, primo enhanced album nel panorama musicale italiano, si delinea come uno dei protagonisti dell'ultimo decennio. A chiudere il podio Guè al secondo posto e Salmo al terzo posto. Qui la lista degli interpreti maschili più ascoltati sulla piattaforma.

Sfera Ebbasta Guè Salmo thasup Marracash Gemitaiz Lazza Capo Plaza Ultimo Rkomi

Madame in testa alle interpreti femminili

Anche nelle interpreti femminili non ci sono molte sorprese, se non l'esclusione dalla top ten di Laura Pausini. Il primo posto se lo prende Madame, una delle regine del nuovo pop italiano, mentre a chiudere il podio c'è la coppia Elisa-Alessandra Amoroso. Di poco fuori dalla top tre, c'è una delle protagoniste di Sanremo 2023: Elodie. A ruota seguono Baby K, Ariete e Annalisa, che recupera posizioni anche grazie alla viralità del brano Bellissima. Chiude la top ten il trio Mara Sattei, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri. Qui la lista delle interpreti italiane più ascoltate sulla piattaforma negli ultimi 10 anni.

Madame Elisa Alessandra Amoroso Elodie Baby K ARIETE Annalisa Mara Sattei Elettra Lamborghini Giusy Ferreri

Il cielo nella stanza di Salmo è la canzone italiana più streammata

Salmo invece, si prende la vetta dei brani più ascoltati nell'ultimo decennio su Spotify: l'autore sardo si classifica al primo posto con Il cielo nella stanza in collaborazione con NSTASIA, contenuto nell'album Playlist. Soffiato per un pelo a Blanco la prima posizione, che classifica però due brani nella top tre: da una parte la collaborazione con Sfera Ebbasta in Mi fai impazzire. Dall'altro lato, uno dei suoi primi singoli, Notti in bianco, si prende il terzo posto con oltre 146 milioni di stream. Qui la lista delle canzoni italiane più streammate nell'ultimo decennio.