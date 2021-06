L'onda di una marea che travolge, la rabbia e la danza che prendono vita nell'ultimo episodio della vita musicale di Francesca Calearo, in arte Madame. Il brano, pubblicato lo scorso 4 giugno, nelle ultime ore è stato accompagnato anche dal videoclip ufficiale, un cortometraggio che alterna alle lenzuola che coprono il corpo di Madame, la sabbia del deserto in cui la stessa cantante si esibisce con le sue melodie. Il singolo estivo, prodotto da Dardust e da Bias, sarà sicuramente contenuto nella deluxe del progetto "Madame" e ne continua quel filo narrativo e melodico di istinto, con la ricercatezza di un suono estivo, ma che si allontana nettamente dal reggaeton latino che si sta imponendo nel Bel Paese.

Il significato di Marea

"Marea" è un viaggio ritualistico, sostenuto dal ritmo di Dardust e Bias, che per l'occasione raccolgono la voce di Madame in un concerto di pitch e synth digitali, con cambiamenti di ritmo repentini che favoriscono anche l'estrosità vocale della cantante. Un mondo che Attilio Cusani, regista del videoclip ufficiale, ha cercato di riprodurre in due contesti ben distanti tra loro: dal chiaro scuro tra il vestito bianco immacolato di Madame e le coperte che la avvolgevano, si è poi passati ai colori caldi del deserto, dove il marrone e il rosso si scontrano con l'azzurro della marea che sconvolge i piani. Il contrasto ritorna sempre ben definito nella narrazione di Madame, che utilizza figure e immagini distanti, come "Sarò rose e spine sui fianchi, sarò ghiaccio е vino, e tremerai, trеmerai". Il ritornello è il capolavoro del brano, la ripetizione continua della parola Marea, che candida il brano a essere uno dei più virali di quest'estate, anche grazie alla sua permeabilità al contesto TikTok.

Il testo di Marea

Sarà, sarà l’oasi in mezzo al Sahara

Sarà pioggia e nubi dal mar

Sarà un corso d’acqua in salita, salita

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia, eh, eh

Santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta, eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

Liberata da rabbia

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Sarò, sarò come non immaginavi

Sarò rose e spine sui fianchi

Sarò ghiaccio е vino, e tremerai, trеmerai

Samba, coi tuoi occhi samba

Lividi alle gambe, mani sulla faccia, eh, eh

Santa, nei miei occhi santa

Nei miei tocchi salti, danzi, salta, eh, eh

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai

Resta fantasia e non darmi modo di averti

Resta nei miei incubi quando te ne andrai

E non tornare mai, mai, mai

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Le polemiche per la foto coi fan

Come una marea improvvisa, Francesca Calearo, più che Madame, è stata investita nelle ultime settimane dalle polemiche che le sono arrivate addosso, dopo aver pubblicamente parlato del rapporto con i fan, in merito a un episodio che l'ha vista protagonista. La giovane cantante aveva espresso sui social la sua contrarietà ad alcuni atteggiamenti dei fan, che l'avevano disturbata durante una cena in famiglia per chiedere una foto, un atteggiamento divisivo per la cantante. Subito erano arrivati gli attacchi sul web, soprattutto da parte dell'attore Luca Argentero e Riccardo Dose, mentre in sua difesa erano scesi in campo il rapper Emis Killa e la cantante Gaia Gozzi. Una polemica che sembra essersi risolta dopo la pubblicazione della foto con il fan, elemento scatenante della questione, ma soprattutto dopo un video in cui la cantante si è chiarita sulle parole espresse di getto nelle sue storie Instagram. Una narrazione che si allontana sempre di più dalla creazione artistica, e che distoglie lo sguardo da ciò che è fondamentale in essa: la musica.