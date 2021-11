L’amicizia tra Madame e Sangiovanni: dai corridoi di scuola all’uscita di “Perso nel buio” Il prossimo 12 novembre uscirà la prima attesa collaborazione tra Madame e Sangiovanni, un singolo intitolato “Perso nel buio”. Il brano rappresenterebbe il primo lavoro tra i due amici, che si sono conosciuti per la prima volta nei corridoi di scuola e che nell’ultimo anno hanno segnato una nuova narrazione musicale per la Generazione Z.

A cura di Vincenzo Nasto

Sono tra i due autori più importanti degli ultimi 12 mesi, e rappresentano una delle generazioni più legate al rapporto diretto e schietto con la musica: stiamo parlando di Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, e Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, protagonista dell'ultima edizione di Amici. I due giovani artisti – che non raggiungono in due i 40 anni – hanno annunciato da poche ore la loro prima collaborazione, in uscita il prossimo 12 novembre che si intitolerà "Perso nel buio". Il titolo potrebbe rimandare anche al rapporto che li lega da tempo, che in più di un'occasione, soprattutto su Instagram, hanno raccontato. A differenziarli, ma soprattutto a renderli due degli artisti generazionali, sono il canale diretto che riescono a trovare con la Generazione Z attraverso la loro musica, un linguaggio e un immaginario schietto in grado di rendere inclusivo il loro racconto.

Il primo incontro tra i due e l'energia di Madame

"Perso nel buio", in uscita il prossimo 12 novembre, sarà il primo passo discografico in collaborazione tra Madame e Sangiovanni, una delle coppie musicali più interessanti nel panorama italiano, da una parte hitmaker tra i più importanti dell'industria musicale italiana (vedasi "Voce" e "Malibù") su tutti, dall'altra rappresentanti di una generazione Z che applica alla musica un ruolo principale, sia per il suo messaggio inclusivo, sia per il suo lato estetico in grado di rendere più colorato il suo immaginario. Ma Sangiovanni e Madame sono soprattutto amici e non si confonda la partecipazione del giovane cantante al talent musicale di Maria De Filippi: come hanno raccontato in alcune dirette su Instagram, i due autori si sono conosciuti nei corridoi di scuola: "Una mia amica l'ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica. Cioè lui scriveva i cavoli suoi nelle note ma non li metteva in rima. Ed io da quando ho sentito la canzone con Lordi e già da prima che gli dicevo scrivi sotto forma di versi. Poi quando ho sentito la canzone con Lordi gli ho detto ti accompagno in uno studio. Poi è venuta fuori per la prima volta quella hit bellissima che si chiama Bambino e che nessuno sentirà mai, ma è bellissima. Comunque sì, si vestiva colorato".

L'influenza di Caterina Caselli e il filo di Bias

A unire i due talenti, una delle leggende della musica italiana, come Caterina Caselli, che li ha voluti entrambi nella Sugar, ma anche un produttore: anche lui vicentino come Madame e Sangiovanni, Bias è il filo conduttore delle due esistenze musicali, uno stilista musicale che ha disegnato gli abiti giusti sulle spalle dei due artisti. Sarà anche il produttore di "Persi nel buio", una garanzia di successo. Uno dei primi segni di avvicinamento tra Sangiovanni e Madame è il celebre disegno fatto dalla cantante al suo collega mentre era ad Amici, una sua rappresentazione cartoonizzata che per mesi è girata sui social. Nel frattempo, i due cantanti sono apparsi insieme anche al Festival del cinema di Roma, insieme alla loro madrina Caterina Caselli, che ha suggellato il loro rapporto, mostrandoli alla presentazione del suo biopic: "Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite". La vita sarà ancora al centro del nuovo viaggio musicale di Madame e Sangiovanni, che in "Perso nel buio", come anticipato dai due artisti, racconteranno lo stato di fragilità emotiva, risultato della velocità con cui la loro vita è cambiata grazie al successo artistico. Una vittoria discografica che non sempre corrisponde a un'evoluzione positiva nella loro vita personale.