La scaletta del concerto dei Maneskin a Roma 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico Oggi, giovedì 20 luglio 2023, i Maneskin si esibiscono allo stadio Olimpico di Roma. Qui la scaletta dei brani con cui si si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

Damiano David dei Maneskin in concerto al Glastonbury (Scott Garfitt/Invision/AP)

Dopo la data zero allo stadio Nereo Rocco di Trieste, i Maneskin sono pronti a cominciare il minitour italiano negli stadi. La band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, suoneranno il 20 luglio (sold out) e il 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio (sold out) e il 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano. La band, quindi, torna in Italia dopo il tour che qualche mese fa li ha visti protagonisti nei palazzetti italiani con un tour indoor completamente sold out. Qualche giorno fa, invece, i Maneskin hanno conquistato uno dei festival più importanti al mondo, ovvero Glastonbury, dove sono stati protagonisti di un concerto che ha conquistato pubblico e critica e soprattutto hanno realizzato un loro sogno. Reduci dall'uscita, lo scorso gennaio di Rush, che in Italia è nella top 10 degli album più venduti della prima metà del 2023, i Maneskin proseguono quella che pare essere la loro attività preferita, ovvero i live, dove si sono conquistati l'affetto di molti fan.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Maneskin a Roma

All stadio Olimpico di Roma, i Maneskin porteranno una scaletta che ripercorrerà la loro carriera. Sebbene non ce ne sia una ufficiale, è probabile che sarà molto simile a quella suonata aa Trieste, con la maggior parte delle canzoni pescate dall'ultimo album, ma senza dimenticare le loro maggiori hit e chissà che per la data di casa non riservino qualche sorpresa. Ci saranno Zitti e buoni, ma anche Supermodel, Coraline, I wanna be your slave, Vent'anni, Kool Kids e ovviamente Beggin', la cover che gli ha svoltato la carriera. Ecco la possibile scaletta del concerto all'Olimpico di Roma.

Per quanto riguarda tutte le informazioni sugli orari Vivo Concerti, che organizza il tour, ha comunicato che la biglietteria sarà aperta dalle 16 alle 21, mentre quella accrediti dalle 17 alle 20.30. I cancelli per il concerto all'Olimpico per quanto riguarda il prato e il prato gold sarà alle 16, mentre dalle 18 ci sarà l'apertura per i posti seduti. Il concerto dei Maneskin comincerà a partire dalle 21.