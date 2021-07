Tra Aka7even e Michele Merlo c'era un bel rapporto di stima e amicizia, ribadito dall'allievo dell'ultima edizione di Amici a Battiti Live. Sul palco dello show musicale in corso a Otranto, che andrà in onda su Italia 1 con 5 puntate dal 13 luglio, Aka ha voluto infatti ricordare Merlo, a poche settimane dalla sua tragica scomparsa: anche lui lanciato da Amici (nel 2017, si era fatto conoscere come Mike Bird), Michele è morto a soli 28 anni. Luca Marzano ha fatto il suo nome dopo essersi esibito con Mi manchi: "Questo pezzo lo dedico a un ragazzo che purtroppo non c'è più, è Michele Merlo". Il momento (che trovate nel video in fondo all'articolo) è stato condiviso sui social dalla mamma del giovane deceduto per una leucemia fulminante, la signora Katia Ferrari.

La morte di Michele Merlo

Il decesso di Merlo è avvenuto in una drammatica circostanza su cui al momento è in corso un'indagine. Il cantante si era presentato al pronto soccorso di Vergato (Bologna) lamentando forti dolori alla testa e alla gola, ma era stato rimandato a casa velocemente. 24 ore dopo, l'improvviso ricovero per un'emorragia cerebrale su cui si è intervenuti con un'operazione d'urgenza, purtroppo inutile. A Michele è stata diagnosticata la leucemia fulminante e il ragazzo, apparso subito in condizioni disperate, è morto nella tarda serata del 6 giugno. In merito alla vicenda del pronto soccorso, la Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ora, i fan chiedono che venga intitolata a Merlo una piazza nel suo paese, Rosà (nel cui stadio si sono svolti i funerali): un'iniziativa accolta con favore anche dai genitori del ragazzo.

Il significato di Mi manchi di Aka7even

Mi manchi è stata scritta da Marzano nei mesi della sua permanenza nella scuola di Amici, con un intento preciso. Questa ballad romantica è infatti frutto della sua delusione d'amore per Martina Miliddi, ballerina del talent Mediaset. La loro relazione nata all'interno del programma è naufragata quando lei ha ammesso di preferirgli un altro allievo, Raffaele Renda. Ogni canzone d'amore, però, può assumere un significato più universale e si è prestata perfettamente a un omaggio a Merlo. Tra l'altro, dopo la sua morte Aka scrisse: "Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere Mi Manchi, ed io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci".