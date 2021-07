È passato esattamente un mese dalla scomparsa di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il giovane cantautore con un passato da concorrente al talent musicale di Amici di Maria De Filippi. Proprio in quella trasmissione aveva conosciuto uno dei suoi compagni di viaggio, Federico Baroni, diventato negli anni uno dei suoi amici più stretti, e accorso nel giorno del funerale a Bassano, per l'ultimo saluto a Merlo. Un mese complicato per Federico Baroni, che ha dovuto affrontare il dolore per l'addio a una delle sue persone più vicine, dovendosi anche concentrare sulla musica e l'uscita del suo ultimo progetto, con video ufficiale: "Jackpot". Un processo che tutt'ora non è stato interiorizzato alla perfezione, come ammette lo stesso Baroni nell'intervista a Fanpage.it: "Ammetto che alcune volte non riesco ancora a rendermi conto di cosa sia successo. Cerco di tenere la testa impegnata il più possibile con il nuovo progetto, poi è chiaro che arrivino momenti particolari, come oggi a un mese dalla scomparsa".

Il rapporto tra Baroni e Merlo

Un rapporto particolare quello che legava Federico Baroni e Michele Merlo, dopo essersi conosciuti attraverso il talent musicale di Amici di Maria De Filippi, e aver attraversato gli ultimi anni in un rapporto altalenante, fatto d'amore e odio: "Chiaramente per me è stato molto difficile, era uno dei migliori amici che avevo. Avevamo un rapporto particolare, quell'amico che non senti e vedi spesso, ma quando lo fai basta veramente un messaggio e una chiamata per riaccendere tutto. Il nostro era un rapporto viscerale, quasi d'amore e odio, perché eravamo molto sinceri uno verso l'altro e questa cosa molte volte ci portava a litigare e poi fare pace". Una complicità particolare che in alcuni momenti sembra aver tolto la terra sotto i piedi del giovane cantante riminese: " Un rapporto molto forte, che con questa mancanza improvvisa, ammetto è stata una botta: alcune volte non riesco ancora a rendermi conto di cosa sia successo. Cerco di tenere la testa impegnata il più possibile con il nuovo progetto, poi è chiaro che arrivino momenti particolari, come oggi a un mese dalla scomparsa".

Il giorno dei funerali

Ciò che sorprende nelle parole di Baroni è la forza che, anche nella scomparsa, ha sentito da parte di Michele Merlo, una tensione particolare che ancora li unisce: "Sono convinto, conoscendo Miky, che non vorrebbe che fossimo tristi. Mi sono detto tutte queste cose e mi sono lanciato nel progetto come se a sostenermi fosse lui. Voglio farlo per lui, voglio cercare di spaccare anche per lui. Lui amava la musica, voglio portare avanti ciò che lui ha iniziato". Parole che arrivano anche dai familiari di Merlo, che Federico Baroni ha incontrato durante i funerali che si sono tenuti a Rosà, e a cui era legatissimo: "Quando sono andato a Bassano, ho parlato molto con i suoi genitori, con cui ho un rapporto bellissimo, mi hanno detto che ce la devo fare nel mondo della musica anche per lui. Io ho preso queste parole e sto cercando di metterle in pratica, perché se ce la faremo ce l'avremo fatta entrambi. Un ricordo a cui sono legato è quando ci dicevamo che ce l'avremmo dovuta fare assieme". Ultima stilettata per coloro che hanno approfittato della scomparsa di Merlo per ritornare sulla cresta dell'onda: "Ci sono in molti che hanno approfittato di questo tragico avvenimento per i propri tornaconti personali, ma non mi interessa: sarò legato a lui per sempre".