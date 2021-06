È iniziata l'omelia di Padre Carlo Maria Veronesi, che parla naturalmente alla famiglia del ragazzo, rivolgendosi a madre e padre, alla ragazza Luna, ai familiari: "Siamo qui nell’umano dolore, forte e comprensibile. Siamo qui in questo stadio del suo amato paese, della sua comunità umana, civile e religiosa, Rosà, accanto a Michele e vogliamo anche ora essergli vicino come lui molte volte ha fatto sentire la sua sincera vicinanza a tante persone. Non siamo però semplicemente radunati; bensì in questa celebrazione eucaristica siamo riuniti nella fede. In essa siamo chiamati ad unirci al Signore ed ad affidare a Dio il nostro fratello Michele".

Padre Veronesi invoca tutti a fare uno sforzo per continuare a sperare e lo fa citando le parole di una canzone di Michele Merlo, dal titolo ‘Andrà tutto bene': "Non vedi ch’ è tutto spento? Hanno spento tutte le luci Pure quelle che ho dentro". E aggiunge: "Dio invece continua ad accompagnare il nostro cammino, la nostra strada e continua ad illuminarci dicendoci che Egli è anche oggi qui con noi".