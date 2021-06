In merito al decesso di Michele Merlo, il cantante lanciato da Amici 2017 e morto per una leucemia fulminante il 6 giugno all'Ospedale Maggiore di Bologna, è stata aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Lo fa sapere il procuratore capo Giuseppe Amato in una nota: "Risulta pervenuta alla Procura di Bologna la denuncia dei familiari di Michele Merlo con la quale in relazione al decesso del ragazzo viene chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'effettuazione di una autopsia giudiziaria". Gli inquirenti ipotizzano "omicidio colposo" e il fascicolo aperto al momento è contro ignoti.

La denuncia dei genitori di Michele Merlo

in foto: Michele Merlo con mamma Katia

"Essendovi formale denuncia", aggiunge il pm, "la Procura di Bologna ha iscritto il fascicolo a modello 44, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, per il necessario svolgimento dell'autopsia e per lo svolgimento delle attività investigative connesse". Domenico Merlo e Katia Ferrari, genitori del cantante prematuramente scomparso, avevano annunciato in mattinata di aver depositato la denuncia alla magistratura per "verificare se vi siano stati errori o omissioni" e per "chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche".

Il caso del pronto soccorso di Vergato

La procura di Bologna acquisirà le cartelle cliniche dell'Ospedale Maggiore di Bologna e del pronto soccorso dell'ospedale di Vergato, dove Michele Merlo si era recato mercoledì sera a causa di un grave malessere: come spiegato dal padre Domenico, il giovane accusava un fortissimo mal di testa e un bruciore alla gola, oltre a febbre, sangue dal naso ed ematomi sul corpo. Merlo, però, sarebbe stato mandato a casa senza accertamenti. Le sue condizioni si sono successivamente aggravate e nella notte tra giovedì e venerdì Merlo è stato trasportato in ospedale a Bologna, a seguito di una emorragia celebrale che ha richiesto un delicatissimo intervento. In ospedale è arrivata anche la diagnosi per leucemia promielocitica acuta. Purtroppo, la malattia era a uno stadio già avanzato e Michele Merlo è deceduto nella tarda serata di domenica.

Le parole del padre di Michele

"Ci sono molte ombre in ciò che è accaduto a mio figlio", ha raccontato Domenico Merlo al Corriere della Sera, "Lui si è presentato in ospedale, stava male ma l’hanno rimbalzato. Si è presentato perché il mal di gola persisteva, il sangue gli usciva dal naso, aveva mal di testa. Gli hanno risposto che non poteva intasare il pronto soccorso, e l’hanno mandato via prescrivendogli un antibiotico". Michele si era recato da solo a farsi visitare: "I sintomi che presentava da qualche giorno sono stati interpretati come una banale forma virale". A parlare dei suoi sintomi, prima che si aggravassero, era stato lo stesso cantante, in un post che alla luce di quanto accaduto appare quanto mai straziante ed è l'ultimo pubblicato su Instagram: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?".