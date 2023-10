Ed Sheeran ritorna in Italia nel 2024: si esibirà l’8 giugno al Lucca Summer Festival Ed Sheeran arriverà in concerto in Italia nel 2024: aprirà il Lucca Summer Festival il prossimo 8 giugno, esibendosi nell’Area Mura Storiche della città toscana. Mancava in Italia dal concerto allo stadio San Siro di Milano del 2019.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, annuncio del suo concerto a Lucca

Ed Sheeran arriva in Italia: dopo l'uscita nell'ultimo anno di – (Substract) e di Autumn Variations, Lucca ospiterà l'unica data in Italia del cantante britannico nel 2023. Infatti, come annunciato dall'organizzazione del Lucca Summer Festival, il cantautore si esibirà il prossimo 8 giugno, mentre i biglietti sono in prevendita già dal prossimo 20 ottobre su Ticketone. Ed Sheeran aprirà la rassegna internazionale, cantando nell’Area Mura Storiche della città toscana. L'arrivo in Italia di Ed Sheeran è una novità rispetto al recente passato dal momento che nell'ultima tournée europea, cominciata lo scorso 28 aprile 2022 a Cork, aveva solo sfiorato la penisola, fermandosi a Zurigo in Svizzera a settembre. L'autore mancava dal 2019 in Italia, quando si era esibito il 16 giugno a Roma allo Stadio Olimpico, per poi chiudere il giro tre giorni dopo a Milano, in uno stadio San Siro tutto esaurito.

Ed Sheeran è l'artista scelto per l'edizione 2023/2024 del Lucca Summer Festival

C'è grande attesa da parte del pubblico del Lucca Summer Festival, che lo scorso anno avevano accolto un'altra grande star internazionale: Justin Bieber. L'autore canadese, dopo lo stop per le condizioni di salute del suo tour internazionale, legate alla patologia della sindrome di Hunt, aveva inaugurato il suo viaggio proprio in Italia lo scorso 30 luglio al Lucca Summer Festival. Questa volta invece, ad aprire l'edizione 2023/2024 del Lucca Summer Festival sarà Ed Sheeran, l'8 giugno, portando sul palco, oltre ai successi più importanti della sua discografia, anche gli ultimi due album pubblicati nel 2023.

Dalla chiusura con – (Substract) al side project Autumn Variations

Il primo, – (Substract), uscito lo scorso 5 maggio, ha rappresentato la chiusura del cerchio "matematico" per il cantautore britannico. Un progetto concentrato su alcune vulnerabilità sviluppate negli ultimi anni, dalla depressione per la morte del suo miglior amico, al tumore che ha colpito la moglie durante la gravidanza del suo secondo figlio. – (Substract) ha rappresentato l'ultimo progetto di una timeline principale dell'autore, che a soli cinque mesi, è tornato con un side project. Infatti, lo scorso 29 settembre, ha pubblicato Autumn Variations: l'album lo vede ancora in collaborazione con Aaron Dessner, autore che ha collaborato anche agli ultimi progetti di Taylor Swift.