L’annuncio di Justin Bieber dopo la malattia: “Ritornerò sul palco in Italia, al Lucca Festival”

A cura di Vincenzo Nasto

Justin Bieber Lucca 2022

Dopo le parole nelle scorse ore di Usher, sono arrivate le voci ufficiali sul ritorno sul palco di Justin Bieber. Un suo rappresentante ha postato su Instagram un messaggio sulle prossime esibizioni del cantante canadese: "Justin Bieber ha annunciato oggi che il Justice World Tour riprenderà al Lucca Festival, in Italia, il 31 luglio. Justin partirà attraverso una serie di festival europei e continuerà le sue esibizioni in tournée internazionali in Sud America, Sud Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda, per poi tornare in Europa nel 2023". Sarà quindi Lucca la data zero del "Justice Tour" di Justin Bieber, dopo il primo rinvio dei primi giorni di marzo 2020, oltre 75 date posticipate in due anni di pandemia da Covid-19.+

Sarà Lucca la prima data del Justice World Tour

Avevano acceso una speranza le parole di Usher nelle scorse ore sulle condizioni del cantante canadese Justin Bieber. In un'intervista al portale "Extra", il cantante di "Yeah" aveva rivelato come avesse avuto la possibilità di incontrare il suo amico Justin Bieber e sua moglie Hailey durante una vacanza, e che le sue condizioni, mostrate appena un mese prima su Instagram, fossero in netto miglioramento: "Siamo riusciti a uscire mentre eravamo in vacanza e posso dire che la convalescenza di Justin sta andando alla grande". Dopo questa iniezione di fiducia per i fan di Bieber, è arrivata nelle scorse ore l'ufficialità delle nuove date del Justice World Tour da uno dei rappresentanti del cantante: "Justin Bieber ha annunciato oggi che il Justice World Tour riprenderà al Lucca Festival, in Italia, il 31 luglio. Justin partirà attraverso una serie di festival europei e continuerà le sue esibizioni in tournée internazionali in Sud America, Sud Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda, per poi tornare in Europa nel 2023″. La data di Lucca è la prima del tour mondiale, come riporta il sito.

L'Italia è la prima tappa per le star internazionali

Sarà quindi il Lucca Summer Festival 2022 a ospitare la data zero del Justice Tour di Justin Bieber, un evento storico che pone in essere una considerazione: Bieber non è l'unico artista che ha scelto l'Italia come primo paese da cui partire per un tour mastodontico che attraverserà quasi tutti i continenti: solo un mese prima, la stessa scelta era stata fatta da Kendrick Lamar, che aveva scelto Milano come primo palco su cui esibire lo spettacolo del "Mr Morale and The Big Steppers Tour". Sarà un ritorno ancora più speciale per Bieber, soprattutto per i fan che vorranno verificare le sue condizioni, dopo essergli stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt. Il giovane cantante canadese aveva postato sui social un video in cui cercava di confortare i fan sulle sue condizioni, mostrando però come la malattia avesse colpito i nervi del volto e dell'orecchio, procurandogli una paralisi.