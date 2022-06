Justin Bieber è malato: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, mezza faccia è paralizzata” Justin Bieber ha rotto il silenzio sulla sua malattia e in un lungo video ha spiegato perché si è visto costretto a cancellare i suoi concerti. L’artista ha mezza faccia paralizzata: “Un virus ha attaccato i nervi dell’orecchio e i nervi del volto, non riesco a chiudere l’occhio, a muovere la narice o sorridere”.

A cura di Daniela Seclì

Justin Bieber è tornato sui social con un annuncio molto serio da fare. L'artista, nei giorni scorsi, ha cancellato i suoi concerti e ciò ha creato grande malcontento nell'esercito dei suoi fan. Così, Bieber ha reputato opportuno pubblicare un video in cui ha spiegato le sue motivazioni: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt, ho mezza faccia paralizzata".

Justin Bieber parla della sua malattia, ha la sindrome di Ramsay Hunt

Justin Bieber, in un video pubblicato su Instagram, ha annunciato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che deriva dall'infezione da virus Herpes Zoster. L'artista ha spiegato, come evidente anche dal video, di avere metà viso paralizzato:

"Vorrei aggiornarvi su quanto sta accadendo. Chiaramente, da ciò che potete vedere dalla mia faccia, ho la sindrome di Ramsay Hunt. Un virus ha attaccato i nervi dell'orecchio e i nervi del volto e ha causato la paralisi di questa parte della faccia. Come potete vedere, quest'occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata".

Il cantante ha bisogno di riposo per guarire

Justin Bieber, infine, si è rivolto a tutti coloro che in questi giorni stanno esprimendo la loro delusione per non poterlo vedere dal vivo: "A quanti di voi sono demoralizzati per la cancellazione dei miei prossimi concerti, voglio dire che non sono fisicamente capace di farli. È una cosa abbastanza seria, come potete vedere. Vorrei che non fosse così, ma è ovvio che il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che voi possiate capire. Userò questo periodo per riposare e rilassarmi, per tornare a stare al 100%, per tornare a fare ciò per cui sono nato. Fino ad allora dovrò riposare per riavere indietro la mia faccia". Quindi ha concluso: