Il ritorno di Justin Bieber a Lucca dopo la malattia: la dedica alla moglie Hailey e l’amore dei fan Justin Bieber ha conquistato Lucca nella sua prima data del “Justice World Tour” dopo i mesi di stop per la comparsa della sindrome di Ramsay Hunt.

A cura di Vincenzo Nasto

Justin Bieber 2022 Lucca, foto di Twitter Account @JBItalyCrew

Un brutto gioco del destino, una malattia che lo ha costretto a bloccare per due mesi il suo tour mondiale, dopo i due anni di pandemia: Justin Bieber e il suo "Justice World Tour" è finalmente arrivato alla sua prima data, indovinate dove? Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival. C'era molta attesa a livello internazionale sulle condizioni del cantante canadese, che negli scorsi mesi aveva dovuto confessare via social il peggioramento delle sue condizioni di salute: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt, mezza faccia è paralizzata". Il video su Instagram aveva spaventato i fan sulle condizioni del cantante canadese, che aveva deciso di fermarsi e ricominciare proprio nelle scorse ore, il 31 luglio, con la sua apparizione al Lucca Summer Festival. Il suo live, durato quasi due ore, è stato aperto dalla coppia Rkomi-Mara Sattei, bravi a far salire l'attesa a un pubblico di 16mila persone, che la notte prima, aveva aspettato davanti i cancelli.

Il video di introduzione e l'urlo liberatorio sulle note di "Somebody"

Si apre così, con un video in cui Justin si racconta prima di salire sul palco, anche se in sottofondo si incominciano a sentire le prime note di "Somebody". Quello che sale sul palco è un Bieber energico, un'esplosione che il cantante canadese condivide con un gruppo di ballerini insieme a lui sul palco: anche per Kendrick Lamar l'esibizione al Milano Summer Festival era stata condita con un corpo di ballo. Poi l'arrivo di "Hold on", "Deserve You" e "Holy", un trio di brani che aizzano la folla, che in breve dedica cori al cantante, che in uno dei suoi pochi interventi chiede: "Ragazzi, vi state divertendo?". Più di 16mila persone rispondo all'unisono: questa attesa di due mesi per la data zero del "Justice World Tour" non poteva che cominciare così.

La coreografia di "Sorry" e l'intro del piano in "Peaches"

Due momenti highlight del concerto non possono che essere le esibizioni con "Sorry", ma soprattutto "Peaches". Durante le prime note di "Sorry", brano del 2015 che appartiene all'album "Purpose", il pubblico sembra entrare in connessione fisica con il cantante, che estrare il coniglio dal cilindro, firmando una delle coreografie migliori del concerto. Tra reference a Mick Jagger dei Rolling Stones, si arriva a "Peaches": indimenticabile tormentone estivo del 2021, la canzone diventa l'occasione per Bieber di lasciare il microfono al pubblico, soprattutto durante il ritornello. Proprio quest'ultima canzone viene introdotta al piano dalla sua band, che si conferma qualche momento più tardi anche con "Lonely". Le montagne russe emotive non hanno mai spaventato Justin Bieber e il suo pubblico.

La dedica alla moglie Hailey e al pubblico con "Anyone"

Ma se c'era una canzone che il pubblico stava aspettando, più di qualsiasi altra dell'infinita carriera discografica di Justin Bieber, non poteva che essere "Anyone". A tradurlo praticamente: non c'era un singolo spettatore che non abbia alzato in cielo il suo cellulare per riprendere una delle dediche musicali più famose di Justin Bieber per sua moglie Hailey Baldwin. Le luci si spengono e un solo faro illumina il palco, seguendo i passi, dolci ma decisi, del cantante verso il pubblico, dove formalmente c'era sua moglie.

Ma il brano assume tratti più universali, una dedica d'amore anche a tutti i fan che lo hanno supportato nei momenti di depressione, nella malattia, sia quando era stato colpito dal morbo di Lyme, sia negli ultimi mesi con la sindrome di Ramsay Hunt. E alla fine del brano non possono che volare baci al pubblico, a due ore dall'inizio del concerto. Justin Bieber è tornato e si è preso il Lucca Summer Festival.

La scaletta del concerto