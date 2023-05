Da Mengoni ed Elodie ad Annalisa, Fedez e J-Ax: è iniziato il periodo delle hit estive È scoccata l’ora della hit estiva: il prossimo 26 maggio verranno pubblicate Pazza Musica di Mengoni ed Elodie e Disco Paradise di Annalisa, Fedez e J-Ax.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, Mengoni, Fedez, J–Ax e Angelina Mango

Il 26 maggio è la data X: il prossimo giovedì a mezzanotte, verranno pubblicati due singoli, due collaborazioni che potrebbero cambiare la timeline musicale della prossima estate italiana. La ricerca, quasi alchemica, del feat estivo quest'anno ha regalato due esperienze molto interessanti. Da una parte c'è la coppia Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica, dall'altra Annalisa, dopo i successi di Mon Amour e Bellissima, si unirà a Fedez e J-Ax con l'arrivo di Disco Paradise. Se da una parte si premia la novità, Mengoni ed Elodie non hanno mai collaborato assieme, dall'altro lato si prefigura lo schema utilizzato da Fedez negli ultimi anni: dopo Orietta Berti – Achille Lauro e Mara Sattei e Tananai, è arrivata la coppia Annalisa – J-Ax, in formazione Articolo 31 con Dj Jad.

Dalle classifiche di Sanremo 2023 alle playlist estive

Ma ad attendere Pazza Musica e Disco Paradise, quest'anno la lista dei candidati ai tormentoni estivi è molto ricca. Se facciamo un passo indietro, non possiamo escludere alcuni dei partecipanti al Festival di Sanremo 2023: da una parte la seconda classificata, Cenere di Lazza, senza dimenticare l'accoppiata Paola e Chiara con Furore. Alla lista si iscrive anche una delle coppie che ha partecipato negli ultimi anni al Festival come Mr Rain e Sangiovanni con la loro La fine del mondo, che sinistramente è stata associata, da molti utenti Twitter, a Panico, brano contenuto in Sirio di Lazza. Una somiglianza nella melodia del ritornello che non scalfisce i risultati ottenuti dal brano, come le polemiche sanremesi non hanno scalfito Blanco nella ricerca del partner perfetto per Un briciolo di allegria: Mina sembra proprio la scelta adatta.

Dai Pinguini Tattici Nucleari a Wax e Angelina post Amici 2023

E se Rubami dei Pinguini Tattici Nucleari accompagnerà il viaggio negli stadi della band, Ci pensiamo domani di Angelina e Anni '70 di Wax sono i due biglietti di visita degli allievi di Amici 2023 per il grande pubblico. Brani che hanno già conquistato il pubblico durante la trasmissione, come Mon Amour e Bellissima di Annalisa sono già iscritte naturalmente nelle playlist dell'estate 2023. Uno sguardo anche all'urban italiano, che negli ultimi anni ha regalato delle sorprese: parte in anticipo Rocco Hunt che ha pubblicato Non litighiamo più. Vicino a lui, Gué, che in MadrePerla ha centrato le hit Cookies n'cream con Sfera Ebbasta e Anna, ma anche Mollami pt.2.