Il testo e il significato di Rubami la notte, i Pinguini Tattici Nucleari e la canzone degli stadi I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato nelle ultime ore Rubarmi la notte, con una citazione a Pastello Bianco. Il testo e il significato qui.

A cura di Vincenzo Nasto

Pinguini Tattici Nucleari, foto di Instagram Account @pinguini_tattici_nucleari

Erano gli ultimi sgoccioli di marzo e i Pinguini Tattici Nucleari pubblicavano il singolo Coca Zero, un brano che rifletteva su una porzione del pubblico italiano di adattarsi all'evoluzione sociale. Un momento prima di partire per un viaggio in Islanda, gli ultimi passi prima di un'estate negli stadi italiani. E per far cantare le centinaia di migliaia di persone che arriveranno a Venezia, Roma, Milano, Torino e Bari, arriva il nuovo singolo Rubami la notte. Anticipato solo alcuni giorni fa sui profili social della band bergamasca, il brano rappresenta anche una citazione a Pastello Bianco, uno dei singoli più apprezzati del penultimo disco Ahia. Qui il testo e il significato di Rubami la notte.

Il testo di Rubarmi la notte

Rubami la notte, voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Tu sai di ginger beer, non di Ginger Rogers

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io e te c'abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai

Leggi anche Il testo e il significato di "Lasciami", la canzone dei Modà a Sanremo 2023

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sеi solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nеi salti

Solo tu-u-u

Quest'estate ci assomiglia già

Come Curiosity cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d'autore

Ma lo sai che non posso più abiurare il tuo nome

Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

E poi una foto no sense (No sense)

Ma questa sei davvero te?

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti

Solo tu-u-u

Quest'estate ci assomiglia già, eh

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c'hai la musica, Man Ray

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave (Che si perde dentro a un rave)

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò "Nightswimming", sono in fase R.E.M.

Non si chiama fine, è solo l'ultimo jump scare

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu-u-u

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti

Solo tu-u-u

Quest'estate ci assomiglia già, eh

Il significato di Rubarmi la notte

Manca poco all'inizio del tour negli stadi per i Pinguini Tattici Nucleari, che il 7 luglio, al Parco San Giuliano di Venezia, inizieranno un percorso che si chiuderà il 9 settembre a Campovolo. Per l'occasione, la band bergamasca ha deciso di pubblicare Rubami la notte, un continuum musicale di ciò che era stato Giovani Wannabe per il tour nei palazzetti. E Rubami la notte sembra andare proprio in quella direzione, anche con una citazione a una delle hit del gruppo, Pastello Bianco. Infatti, alla fine della prima strofa, Riccardo Zanotti canta: "Cambia la canzone ma noi mai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai". Ci si potrebbe leggere all'interno anche un occhiolino al loro ultimo brano, Coca Zero.

Il messaggio ai fan prima degli stadi

E con il 7 luglio che si avvicina, quando i Pinguini Tattici Nucleari inaugureranno il loro tour negli stadi suonando al Parco San Giuliano di Venezia, la band ha deciso di inviare un messaggio ai fan: in allegato il nuovo brano Rubami la notte. Sul loro profilo Instagram infatti, i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto: "Finalmente. Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la notte. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club. Tra le infinite categorie, ci hanno sempre colpito i romantici che talvolta aspettano la mezzanotte del giovedì sera per ascoltare le nuove canzoni che escono. Ecco, questo giovedì notte esce la nostra canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi".