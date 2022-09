È La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei il tormentone dell’estate 2022 La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei è la canzone vincitrice del Power Hits Estate 2022 che ha decretato il tormentone del 2022.

"La dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei si è aggiudicata il premio Power Hit 2022 assegnato da Radio Rtl 102.5 durante la serata all'Arena di verona che si è svolta lo scorso 31 agosto. La canzone del terzetto è stata scelta attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne a cui si è aggiunto il voto degli ascoltatori che hanno potuto votare nelle scorse settimane. Che "La dolce vita" fosse il tormentone di questa estate non era proprio un segreto, sarebbe bastato vedere i passaggi radio settimanali, ma anche la classifica settimanale FIMI dei singoli più ascoltati nel Paese per capire che non c'era molta possibilità d'errore.

La canzone è stata premiata durante la serata che si è tenuta all'Arena di Verona, luogo simbolo della Lirica e da anni, ormai, anche del pop italiano: condotta da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese sul palco scaligero si sono esibiti alcuni tra gli artisti che hanno accompagnato il pubblico italiano, quest'estate, con le loro canzoni, ovvero Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Cristiano Malgioglio, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Due gli ospiti speciali della serata, ovvero Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci.

Con oltre 40 milioni di ascolti, 46 milioni di visualizzazioni su Youtube e due dischi di platino, quindi, La dolce vita è ufficialmente il tormentone dell'estate appena trascorsa, bissando il successo di Mille, la canzone di Fedez, Achille lauro e Orietta Berti. Durante la serata sono anche stati assegnati altri premi, oltre a quello principale e tra i premiati ci sono stati ance Ultimo e Blanco. Ecco l'elenco completo dei premi della serata