Testo e significato di Anni 70 di Wax: l’estate con Mamma mia degli Abba e il ricordo del padre Wax ha pubblicato il quarto inedito all’interno di Amici 2023: si tratta di Anni 70, una canzone che nasce anche da un ricordo del padre.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax 2023, foto del settimo Serale di Amici 2023

Dopo Turista per sempre, Ballerine e guantoni e Grazie, Wax ha pubblicato il suo quarto inedito nell'edizione 2023 di Amici. Si tratta di Anni 70, un brano che riflette l'arrivo della stagione estiva e in cui si riesce a vedere uno dei talenti più evidenti del giovane autore milanese: la contaminazione con il passato nei ritornelli. Anche perché Wax ha sempre eluso, almeno negli inediti, interpretazioni vocali che stonassero con il suo stile, concentrandosi maggiormente sull'ambiente da dare alle sue barre e su un ritornello che riuscisse a esprimere il concept della canzone. Anche con Anni 70, Wax non si tira indietro, facendo anche un piccolo tributo vocale e non solo al gruppo svedese degli Abba e alla loro hit Mamma mia nel ritornello. Qui testo e significato di Wax.

Il testo di Anni 70

Na na na nè na na na nà

na na na na na na na na na

Ok sì metti il volume delle casse alto

e vuotiamo quelle casse d’alcol

voglio tornare con le gambe rotte

con le gambe rotte, con il fumo

sei sicura che ti starà accanto

guarda vuole litigare un altro

io prendo quello che mi han tolto

e mi han tolto tanto

e tu vieni con me

per ritornare a quando si stava meglio

io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Ehi tu, vieni con me

per ritornare

a quando si stava meglio

perché io sono il meglio

Per ritornare negli anni ’70, sopra quel motorino

andare verso la spiaggia, al mare

per ricantare ‘Mamma mia’ degli Abba

e addormentarsi con la vista rossa dell’alba

al mare

ok, ok mamma mia

quando ci sei te, mamma

non sono più lo stesso

mamma mia

quando tu sei qui con me

mamma, non sono più lo stesso

Mamma mia, here I go again

mamma i can no resist you?

Il significato di Anni 70

Wax, arrivato al quarto inedito all'interno di Amici 2023, ha voluto raccontare anche un piccolo spaccato, finora nascosto, nella sua vita. Infatti, dopo aver presentato per la prima volta il brano lo scorso 21 aprile al conduttore romano Nicola De Devitiis, e alle radio qualche giorno dopo, ha raccontato che l'atmosfera del brano, il racconto di quel passato, derivato dal rapporto con il padre. Wax infatti ha confessato: "Si parla sempre degli anni '70 e in tutta sincerità la canzone mi è venuta a impatto. Mio padre, quando mi doveva rimproverare, mi parlava di quegli anni lì". Nel brano invece, sembra naturale leggere un senso di spensieratezza del cantante, un voler ritornare a quando si "stava meglio". Oltre alla voglia di "ricantare Mamma mia degli Abba e addormentarsi con la vista rossa dell'alba", nella prima strofa del brano c'è anche un senso di rivalsa per Wax, quando canta: "Io prendo quello che mi han tolto e mi han tolto tanto, e tu vieni con me per ritornare a quando si stava meglio, io sono il meglio".

La ripresa nelle ultime puntate del Serale di Amici 2023

Nel frattempo, alle porte della semifinale di Amici 2023, il percorso di redenzione di Wax sembra essere ormai segnato: un processo che arriva più attraverso la sicurezza ritrovata sul palco dal cantante, piuttosto che legata all'attenzione mediatica raggiunta dall'autore nelle ultime settimane. Dopo una fase di ambientamento al Serale di Amici 2023, in cui le prime tre puntate erano state un continuo scivolare verso il basso, la ripresa e lo sfoggio dei suoi punti di forza sono confluiti nella settima puntata del serale. Il suo dissing ha mostrato quante sfumature, anche rabbiose, Wax potrebbe trovare nella sua musica, nel suo flow: ciò che sembra ancora mancare è invece l'equilibrio, un aspetto che risalta soprattutto nei confronti con la concorrenza, soprattutto con Angelina e Aaron.