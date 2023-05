È il momento di Annalisa: Disco Paradise con Fedez e J-Ax corona il successo di Mon Amour e Bellissima Annalisa sta vivendo un importante momento discografico, tra i risultati ottenuti da Mon Amour e Bellissima, all’attesa per Disco Paradise con Fedez e J-Ax.

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, foto di Comunicato Stampa

Ciò che sta attraversando negli ultimi 18 mesi Annalisa come cantante potrebbe essere il risultato di una svolta, di un processo di comunicazione più "largo" della propria musica. In effetti, c'è chi, durante la polemica sulla distribuzione della sua musica su TikTok, ha anche fatto riferimento al pensiero magico, legame nato dalla sua svolta musicale e relativamente utilizzato come rapporto di causa-effetto nei risultati discografici che FIMI, e non solo, evidenzia ogni lunedì. E anche questa settimana, Annalisa è stata tra le protagoniste nelle certificazioni: come annunciato su Instagram, Mon Amour ha raggiunto il disco di platino. Meglio ha fatto Bellissima, che si è aggiudicata nelle ultime ore la terza certificazione di platino.

Il momento di Annalisa e l'attesa per il nuovo album

E siamo a tre certificazioni nel 2023, perché oltre ai recenti successi di Mon Amour e Bellissima, si deve aggiungere il terzo disco di platino conquistato dalla cantante per Tropicana, la hit estiva del 2022 firmata con i Boomdabash. Sullo sfondo, Annalisa è riuscita a convincere il suo pubblico più easy-taking con melodie che non riescono a uscire dalle playlist quotidiane di radio e ascoltatori, dall'altra parte ha dato anche una sfumatura diversa al suo personaggio: sullo sfondo un album che si sta assemblando con hit da oltre 30 milioni di ascolti su Spotify, che potrebbe amalgamarsi con tracce di narrativa più intima per la cantante.

L'annuncio di Disco Paradise e le collaborazioni con Fedez e J-Ax

Ma nel frattempo, Annalisa è la prescelta: anzi, in uno dei ribaltamenti discografici più attesi, Annalisa ha scelto di farsi accompagnare da Fedez e J-Ax (in formazione Articolo 31 con Dj Jad) per la hit estiva Disco Paradise. Il brano, annunciato nelle scorse ore, è ciò che in molti si aspettavano dopo il successo dirompente della cantante: prosegue inoltre una certa narrativa discografica di Fedez, che dopo la coppia Orietta Berti – Achille Lauro, ma anche Mara Sattei – Tananai (con un Bresh tenuto in panchina), riallinea gli assi e mette in campo parte del suo passato musicale. Fedez e Annalisa avevano già collaborato in Fuckthenoia, contenuta nell'album del 2019 Paranoia Airlines, mentre la cantante e J-Ax si erano scontrati nel 2020 nel disco dell'autore milanese ReAle in Supercalifragili. L'anno successivo invece, J-Ax compariva nell'album Nuda di Annalisa, firmando con lei il singolo Romantica.