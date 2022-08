Tim summer hits 2022, la scaletta della sesta puntata stasera in tv: i cantanti del 4 agosto Questa sera, giovedì 4 agosto, andrà in onda la sesta puntata di Tim Summer Hits 2022 da Portopiccolo, a Trieste. Qui la scaletta dei cantanti.

A cura di Vincenzo Nasto

Stefano De Martino e Andrea Delogu 2022, foto di Instagram Account @instarai2

Questa sera, giovedì 4 agosto, andrà in onda la sesta puntata, la penultima, del festival musicale trasmesso su Rai 2 Tim Summer Hits. Si ritorna un'altra volta a Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina, dove si esibiranno i protagonisti dell'estate musicale e non solo. Condotto dalla coppia Andrea Delogu e Stefano De Martino, ci saranno alcuni dei protagonisti più visti sui palchi musicali. Grazie alle anticipazioni, abbiamo la scaletta dei cantanti che si affacceranno sul palco di Portopiccolo, tra cui Mario Biondi, Mr.Rai, Matteo Romano e Nina Zilli.

Mario Biondi 2021, foto di Comunicato Stampa

La scaletta del Tim Summer Hits per la puntata del 4 agosto 2022

Ancora una volta sarà Portopiccolo, il borgo che si affaccia sul golfo di Trieste a ospitare la penultima puntata di Tim Summer Hits 2022, con artisti del calibro di Bresh, Deddy, ma anche il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei. Ecco la scaletta dei cantanti, non in ordine d'esecuzione.

Albe 2022, foto di Comunicato Stampa

La puntata di stasera è in onda su Rai 2, in streaming e in radio

Per chi non potrà essere presente a Portopiccolo per potersi godere l'esibizione live degli artisti presenti, potrà restare comodamente vicino alla tv, per la quarta puntata di Tim Summer Hits 2022. Infatti, in diretta dalle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino, sarà possibile osservare gli artisti susseguirsi sul palco con alcune delle canzoni più famose degli ultimi mesi. L'evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Tv e radio, ma non solo: per chi non potrà essere a casa, Rai ha pensato anche a una soluzione streaming video, in diretta sul canale tv di Rai 2 su Rai Play, ma anche in differita su Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.