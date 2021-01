Dal sogno della musica ai banchi di Amici di Maria De Filippi, sembra passata un'eternità per Dennis Rizzi, in arte Deddy. Il 19enne cantante, originario di Settimo Torinese, è passato da completare il suo percorso di studi, a essere assunto come barbiere, studiando nel frattempo pianoforte. Poi il 23 ottobre scorso pubblica il suo primo singolo "Forti e Fragili", un brano che raccoglie quasi 350mila stream su Spotify. Poi arriva Amici di Maria De Filippi, la sfida contro Giulio Musca per accedere al banco del professore di canto Rudy Zerbi, e il brano dal titolo "Nella notte". Dal 28 novembre in poi Deddy diventa un nuovo concorrente del talent show di Canale 5, ma è da lì che il suo percorso artistico viene messo sotto i riflettori: da una parte c'è chi sostiene che il suo timbro e la melodia sia simile a quella di Ultimo, uno tra gli artisti italiani più amati che in passato aveva tentato con insuccesso la strada di Amici di Maria De Filippi. Dall'altro lato, c'è chi vede nelle sue possibilità di crescita un potenziale incredibile, come il suo maestro di canto Rudy Zerbi.

Le critiche per la somiglianza a Ultimo

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è uno degli artisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che si è evidenziato con grandi performance canore, come durante la prima esibizione dello scorso 28 novembre, quando grazie alla sua interpretazione del brano "Nella notte" è riuscito a soffiare il banco all'altro concorrente Giulio Musca, diventando un nuovo allievo della squadra di Rudy Zerbi. Tra i tanti complimenti ricevuti, per un ragazzo che nella vita aveva studiato solamente pianoforte, c'è stato quello sulla sua ricerca melodica, abbinata a una voce che ha fatto emozionare il pubblico. I più attenti però hanno rivolto anche qualche critica al 19enne torinese, affermando di sperimentare sonorità che appartengono ad altri artisti, in particolare sembra che Deddy prenda molto spunto dal cantante Ultimo. Qualcosa che il ragazzo non ha nascosto, affermando che non avendo studiato canto, ma solo pianoforte, la maggior parte delle ispirazioni per la melodia e i testi dei suoi brani derivano dagli artisti che ascolta in continuazione, tra questi proprio il cantante romano. Questo appunto sembra aver fatto storcere il naso a molti, ma non al suo maestro di canto Rudy Zerbi, che dopo qualche tirata d'orecchio nei primi giorni, ha chiesto al giovane torinese di impegnarsi al massimo nello studio in queste settimane, cercando un'originalità che potrebbe dargli l'opportunità di salire di livello nel suo percorso artistico.

La distanza tra Forti e fragili e Il cielo contromano

Le stimmate cantautoriali sembrano esserci, con Deddy che ha prodotto negli ultimi mesi più singoli di successo, partendo dal primo pubblicato lo scorso 23 ottobre "Forti e Fragili", fino al successo nazionale con "Il cielo contromano". Se il primo singolo si appoggia completamente alle intonazioni che negli scorsi anni Ultimo ha proposto nei suoi progetti musicali, "Il cielo contromano" diventa forse una prima definizione di ciò che potrebbe diventare Deddy. Un timbro molto più chiaro e netto della voce, un ritornello melodioso che si allontana dalle melodie cupe del primo singolo potrebbero aver dato al cantante, una sua nuova definizione musicale. Sicuramente il pop è la sua area geografica da espandere per adesso, ma potrebbe avere anche una sua realizzazione in un contesto di sonorità indie, con una voce delicata e equilibrata che potrebbe rendere il suo universo musicale più ampio. Ciò che ha spinto anche Rudy Zerbi in una direzione più neutra di pop è anche la capacità di scrittura del giovane artista piemontese, che proprio nel suo ultimo singolo canta: "Coi tuoi discorsi al mare, ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare, mentre io mi ricordo soltanto le mie paranoie". Un percorso lungo e complicato per Deddy, che oltre a dover trovare un suo percorso artistico all'interno del talent, dovrà essere bravo e dimostrare a tutti che non è solo un sosia di Ultimo, ma neanche un'altra meteora da talent show.