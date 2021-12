Chi è Sissi, la cantante di Amici che ha incantato tutti con Almeno tu nell’universo Nelle scorse ore è diventata virale l’esibizione ad Amici 21 di Sissi, che ha sorpreso Sabrina Ferilli con la versione di Elisa di “Almeno tu nell’universo”.

A cura di Vincenzo Nasto

cc: Screenshoot Amici

Aveva impressionato tutti, anche Christian De Sica, con la cover di "Bohemian Rapsody" dei Queen: questa volta è toccato a Sabrina Ferilli rimanere estasiata dalla voce di Sissi. La giovane cantante, una delle partecipanti ad Amici 2021, ha sorpreso tutti nelle ultime ore esibendosi in "Almeno tu nell'universo", nella versione di Elisa del 2003. Il brano, realizzato nel 1989 da Mia Martini, è diventato l'occasione di stupire ancora per la classe 1999, che si è aggiudicata anche il primo posto con una votazione pari a 9,5 su 10. Un segno del talento di Silvia Cesana, il vero nome della cantante, che anche negli anni scorsi si era fatta notare sia per la sua partecipazione ad X Factor nel 2019, ma soprattutto per la firma con l'etichetta di Caterina Caselli "Sugar" nello stesso anno. Un immaginario tra i più elaborati di quelli visti negli ultimi anni del talent musicale, che va dal pop all'urban, soprattutto all'hip hop, uno dei suoi generi preferiti: lo testimoniano i fiori e le api, omaggio al disco "Flower Boy" del rapper americano Tyler the Creator.

L'esibizione e la sorpresa di Sabrina Ferilli

Che ci si potesse aspettare un'esibizione mozzafiato, lo si era già capito dalla presentazione del brano, letta da Maria De Filippi: "In un mondo che non sono ancora riuscito a comprendere completamente, in un mondo pieno di contraddizioni e incoerenze, in cui tutto cambia troppo rapidamente, in un mondo che non mi permette di andare al suo stesso passo, dove tutti vanno, vengono, mutano e tutto è così liquido, vorrei solo sentirmi stringere. Riconoscere un punto fisso, un sole che splende solo per me, così da riscaldarmi e illuminarmi in mezzo a tutto il caos dell'universo". Al microfono c'è Sissi, in arte Silvia Cesana, che solo poche settimane prima aveva conquistato Cristian De Sica con la sua versione di "Bohemian Rapsody" dei Queen. Questa volta, di fronte a lei, c'è Sabrina Ferilli che attende la giovane cantautrice per ascoltare la sua versione di "Almeno tu nell'universo". Un'esibizione che lascia tutti senza fiato, e che proietta la stessa Sissi tra le migliori della settimana. Nel suo percorso ha pubblicato anche il suo primo inedito: si chiama "Come come" ed è stato presentato lo scorso novembre.

È proprio Sabrina Ferilli a confermarlo, con una valutazione di 9,5 su 10, ma soprattutto incoronando il percorso della cantante: "Mamma mia, senza parole. Sono bravi, interpretano, sono così maturi. Già fanno dei percorsi, rispetto all'emozioni e alla vita. Comunque per me è 9 e mezzo". Ma Sabrina Ferilli non è l'unica a esser impressionata dalla giovane cantante 22enne di Erba: solo due anni fa Sissi si era presentata alle audizioni di X Factor con il brano "Del verde" di Calcutta, guadagnando anche il favore del pubblico e ricevendo i quattro sì dei giudici. Il suo percorso si fermò prima dei Live, quando Sfera Ebbasta, allora giudice della categoria Under Donne, la eliminò, preferendole Mariam Rouass, Giordana Petralia e Sofia Tornambene. Nel frattempo, la sua voce si era già fatta notare in "Sugar", l'etichetta di Caterina Caselli che le fece firmare un contratto nello stesso anno: la firma la portò anche a importanti collaborazioni nel mondo della musica, come il produttore Fortunato Zampaglione e il chitarrista di Amy Winehouse Kristan Marr.

Il testo di "Almeno tu nell'universo"

Sai, la gente è strana

Prima si odia e poi si ama

Cambia idea improvvisamente

Prima la verità, poi mentirà lui

Senza serietà, come fosse niente

Sai, la gente è matta

Forse è troppo insoddisfatta

Lei segue il mondo ciecamente

E quando la moda cambia

Lei pure cambia

Continuamente, scioccamente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero

Di più, di più, di più

Sai, la gente è sola

E come può lei si consola

Ma non far sì che la mia mente

Si perda in congetture, in paure

Inutilmente e poi per niente

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Un punto sei, che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell'universo

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero

Di più, di più, di più

Non cambierai

Dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero

E davvero di più

E… di più

Di più