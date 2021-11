Incredibile Maneskin, vincono agli Mtv Ema 2021 come Best Rock, sono i primi italiani i Maneskin si sono aggiudicati il premio come Best Rock agli Mtv Ema 2021 battendo band come Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e Killers.

A cura di Francesco Raiola

Non hanno vinto il Best Italian Act, ma i Maneskin si sono aggiudicati il premio come Best Rock agli Mtv Ema 2021. La band italiana capitalizza al massimo il successo ottenuto in questo 2021, con un altro premio internazionale, e la cavalcata continua per la band formata da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. La band porta a casa un premio importante, soprattutto guardando quali erano le band con cui si confrontava.

Le band battute dai Maneskin

Tra i candidati, infatti, c'erano artisti blasonati e con un curriculum più grande del loro: Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers, ma a vincere è stata la band italiana che nei mesi scorsi ha ottenuto un successo enorme anche negli Stati Uniti, grazie a pezzi come "Beggin'", "I wanna be your slave", "Mammamia" e "Zitti e buoni". Un successo travolgente che nelle scorse settimane li ha portati a esibirsi in programmi importanti come quelli di Ellen DeGeneres e Jimmy Fallon, di tenere concerti negli Usa e soprattutto di aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. "Best Rock andiamo!!! Questo premio significa così tanto per noi. Grazie a @mtvema per tutte le nomination e per averci permesso di suonare su un palcoscenico da sogno e infinita gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto e votato, vi vogliamo bene!!!" hanno scritto su Instagram.

La prima volta per una band italiana

È la prima volta che una band italiana si aggiudica il premio come Best Rock, ma era se non aspettato quantomeno auspicabile visto il successo che ha avuto la band italiana quest'anno. Dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all'Eurovision, per i Maneskin è stata una cavalcata mondiale, ottenendo enormi risultati anche nelle classifiche della Gran Bretagna e degli Stati Uniti dove con Beggin' ancora mantengono posizioni alte. La band è arrivata a essere nella top 15 dei più ascoltati al mondo, raggiungendo miliardi di stream. In questo momento Beggin' ha oltre 700 mjlioni di views, Slave oltre 450 e Zitti e buoni oltre 240 milioni.

Best Italian act ad Aka7even

La band, che era tra quelle che si sono esibite sul palco del Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria concorreva anche per il Best Italian Act, premio locale che però è andato ad Aka7even. L'ex finalista di Amici, infatti, si è aggiudicato il premio grazie alle votazioni della sua fanbase.