Prima le pagine del New York Times, poi la top ten Uk Chart con il singolo "I wanna be your slave": dopo il Festival di Sanremo e la vittoria all'Eurovision Song Contest, i Maneskin sono l'oggetto del desiderio della musica italiana, un progetto artistico, che dopo la separazione dall'agente storico Marta Donà, sembra aver fatto drizzare le antenne a Simon Cowell, uno dei personaggi più importanti della musica Uk, ma anche uno degli autori più eclettici della televisione moderna: si deve a lui, infatti, la nascita di X Factor. Nel frattempo i Maneskin, da qualche giorno, hanno invaso con il loro profilo ufficiale l'universo TikTok, con una esibizione in streaming lo scorso 16 giugno, in esclusiva sulla piattaforma. Dopo aver accumulato in meno di una settimana più di due milioni di follower, una loro cover del 2017 sembra esser ritornata in auge: il brano si chiama "Beggin'", prodotto originariamente dai The Four Seasons e riportato in auge nel 2007, in chiave hip hop, dal gruppo norvegese Madcon.

Il successo su TikTok

Originariamente scritto da Bob Gaudio e Peggy Farina nel 1967 per i The Four Seasons, il successo di "Beggin‘" negli anni ha toccato diverse coste: dalla riproposizione di Frankie Valli all'inizio della sua carriera da solista al gruppo norvegese dei Madcon nel 2007, fino al 2017, dove in occasione della seconda puntata di X Factor Italia, i Maneskin si sono aggiudicati la vittoria con una riedizione del brano. Il singolo è stato poi registrato in studio e incluso nell'Ep "Chosen", pubblicato dal gruppo dopo la firma con l'etichetta discografica Sony. Nel frattempo, dopo la viralità di "Zitti e Buoni" e "I wanna be your slave", questa cover si sta imponendo su TikTok, aiutando anche la crescita del profilo personale del gruppo, arrivato in poco più di una settimana a contare quasi due milioni e mezzo di follower. Il singolo è ormai stato utilizzato in oltre 1,3 milioni di video, con i creator che si divertono a ballare sulle note del gruppo rock italiano, con alcuni che si sono concentrati anche sul personaggio di Damiano, diventato un sex simbol sulla piattaforma.

Il significato di Beggin

Una preghiera d'amore consumata, la passione che unisce il racconto, originariamente scritto da Bob Gaudio e Peggy Farina nel 1967 per i The Four Seasons. Il brano "Beggin‘" è una richiesta d'aiuto da parte del protagonista, una supplica in nome dell'amore che esplode nel ritornello: "Sto implorando, implorando te e stendi la tua mano amorevole piccola. Sto implorando, implorando te e stendi la tua mano amorevole tesoro, ho bisogno che tu capisca. Ho provato così tanto ad essere il tuo uomo, il tipo di uomo che vuoi alla fine e solo allora potrò ricominciare a vivere". Una vita, per il protagonista, che senza amore diventa vuota, come canta anche Damiano: "Un guscio vuoto ero solito, l'ombra della mia vita era appesa su di me. Un uomo distrutto, ma non lo so se non sopporterò nemmeno la danza del diavolo".

Il testo di Beggin'

Put your loving hand out, baby

‘Cause I'm beggin'

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out darlin'

Ridin' high, when I was king

I played it hard and fast, ‘cause I had everything

I walked away, but you warned me then

But easy come and easy go

And it would end

So, any time I need ya, let me go

Yah, any time I feed you, get me? No

Any time I see you, let me know

But I planted that seed, just let me grow

I'm on my knees while I'm beggin'

‘Cause I don't want to lose you

Hey yeah, ratatata

I'm beggin', beggin' you

And put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

And put your loving hand out darlin'

I need you to understand

Tried so hard to be your man

The kind of man you want in the end

Only then can I begin to live again

An empty shell

I used to be

The shadow of my life

Was hangin' over me

A broken man

But I don't know

Won't even stand the devil's dance

To win my soul

What we doin'? What we chasin'?

What about ‘em, why the basement?

Why we got good shit, don't embrace it?

Why the feel for the need to replace me?

You on a runway track from the good

I want to paint in the pictures any way we could, react

Like the heart in a trash where you should

You done gave it away, ya had it ‘til you took it back

But I keep walkin' on

Keep rockin' dawns

Keep walking forward

Now the court is yours

Keep browsin' halls

‘Cause I don't wanna live in a broken home

Girl I'm beggin'

Mhh ye-e-e-ah

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out darlin'

I'm fightin' hard

To hold my own

Just can't make it all alone

I'm holdin' on

I can't fall back

I'm just a con about to fade to black

I'm beggin', beggin' you

Put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out darlin'

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out darlin'

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out baby

I'm beggin', beggin' you

So put your loving hand out

La traduzione di Beggin'

Stendi la tua mano amorevole, piccola

Perché sto implorando

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Cavalcando in alto, quando ero re

L'ho giocato duro e veloce, perché avevo tutto

Me ne sono andato, ma poi mi hai avvertito

Ma facile venire e facile andare

E sarebbe finita

Quindi, ogni volta che ho bisogno di te, lasciami andare

Yah, ogni volta che ti do da mangiare, capisci? No

Ogni volta che ti vedo, fammi sapere

Ma ho piantato quel seme, lasciami crescere

Sono in ginocchio mentre sto implorando

Perché non voglio perderti

Ehi sì, ratatata

Sto implorando, implorando te

E stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

E stendi la tua mano amorevole tesoro

ho bisogno che tu capisca

Ho provato così tanto ad essere il tuo uomo

Il tipo di uomo che vuoi alla fine

Solo allora potrò ricominciare a vivere

Un guscio vuoto

ero solito

L'ombra della mia vita

era appesa su di me

Un uomo distrutto

Ma non lo so

Non sopporterò nemmeno la danza del diavolo

Per vincere la mia anima

Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo inseguendo?

E loro, perché il seminterrato?

Perché abbiamo una buona merda, non abbracciarla?

Perché la sensazione del bisogno di sostituirmi?

Tu su una pista da pista dal bene

Voglio dipingere le immagini in ogni modo possibile, reagire

Come il cuore in un cestino dove dovresti

L'hai dato via, l'hai avuto fino a quando non l'hai ripreso

Ma continuo a camminare

Continua a scuotere le albe

Continua ad andare avanti

Ora il campo è tuo

Continua a navigare nelle sale

Perché non voglio vivere in una casa distrutta

ragazza sto implorando

Mhh ye-e-e-ah

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

sto combattendo duramente

Per tenere il mio

Non posso farcela da sola

sto resistendo

non posso tornare indietro

Sono solo un truffatore che sta per svanire nel nero

Sto implorando, implorando te

Stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole tesoro

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole piccola

Sto implorando, implorando te

Quindi stendi la tua mano amorevole