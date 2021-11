Aka7even batte i Maneskin agli Mtv Ema 2021: all’ex Amici il Best Italian Act Aka7even ha battuto i Maneskin e ha vinto il best Italian Act agli Mtv Ema che si terranno questa sera a Budapest.

Aka7even ha battuto i Maneskin e ha vinto il best Italian Act agli Mtv Ema che si terranno questa sera a Budapest. L'ex finalista di Amici si è aggiudicato il premio contro la band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan partita come favorita anche per la risonanza internazionale. A votare, però, sono state le fanbase nazionali e quella di Aka si è mostrata più forte, almeno in questo caso, permettendo al cantante campano di portarsi a casa un risultato importante.

Ad Aka7even il Best Italian Act agli Mtv Ema

Aka7even, che nei giorni scorsi ha pubblicato il nuovo singolo "6 PM" ha battuto la concorrenza oltre che dei Maneskin anche di Caparezza, Madame, Rkomi, che sono, così, fuoti dai giochi, mentre alla band romana restano comunque le nomination per le categorie “Best Rock” e “Best Group”. In attesa di sapere quello che succederà, intanto, Aka7even è riuscito a ribaltare le aspettative, battendo quella che al momento è una delle band più note e ascoltate al mondo. I Maneskin, inoltre si esibiranno anche sul palco della Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria.

La gioia di Aka7even su Instagram

Aka7even – che ha seguito la vittoria, nel 2020, di Diodato, è intervenuto sui social per esprimere la sua gioia per il premio: "Ancora non riesco a crederci. È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!".

L'ultimo singolo 6PM

Il cantante ha pubblicato da poco il nuovo singolo e il video di "6PM" che, come ha spiegato lui stesso è "una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, è una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare. A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina, quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate terminata come tutte le cose che durano poco. Proprio come nel libro che potrete leggere tra poco, in 6PM mi sono messo a nudo. Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica e che vi faccia cantare a squarciagola".