I Maneskin all’esame europeo degli Mtv Ema 2021: come seguire lo show in tv e streaming I Maneskin saranno tra i protagonisti degli MTV EMA 2021 grazie alle candidature come Best Rock e Best Band. Ecco come guardare lo show in tv e streaming.

A cura di Redazione Music

I Maneskin sono senza dubbio uno dei motivi in più per seguire l'edizione 2021 degli Mtv Ema che si terranno questa sera in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Una serata speciale che li vedrà non solo candidati a vincere un premio internazionale, dopo aver perso quello locale dei best Italian Act, andato ad Aka7even, votato in massa dalla sua fanbase. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, infatti, di ritorno da un mini tour negli Usa che li ha visti partecipare al Late di Jimmy Fallon, suonare da Ellen DeGeneres, suonare prima dei Rolling Stones e tenere due date piene, è ancora candidata come "Best Rock" e "Best Group".

Come guardare gli Mtv Ema 2021

I modi per seguire gli Mtv Ema 2021 sono tanti. L'evento, infatti, sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW), invece, andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta, mentre su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) sarà in onda dalle 23.20.

Aka7even vincitore del best Italian Act

Oltre alle nomination generali dei Maneskin, l'attenzione dell'Italia era anche per la categoria locale del Best Italian Act che Aka7even è riuscito a strappare alla band romana, grazie all'impegno della sua fanbase, battendo anche Caparezza, Madame e Rkomi e seguendo la vittoria del 2020 di Diodato: "È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale" ha detto l'ex finalista di Amici.

Chi sono i nominati

Tra i nominati internazionali a guidare le candidature c'è Justin Bieber che ne ha otto, tra cui "Best Artist", "Best Pop", ben due "Best Song" per i suoi successi globali "Peaches" con Daniel Caesar e Giveon e "STAY" con The Kid LAROI, mentre a seguire ci sono l'inglese Ed Sheeran e Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, seguono con cinque nomination ciascuno, tra cui quelle nelle categorie "Best Pop" e "Best Song".

Chi si esibirà dal vivo

A salire sul palco di Budapest, oltre ai Maneskin ci saranno artisti del calibro di Ed Sheeran, che tornerà sul palco degli EMAs per la terza volta, dopo l'uscita del suo quarto album “=” (Equals), poi sarà la volta degli Imagine Dragons con il loro nuovo singolo "Enemy" con il rapper e artista – anche nominato ai Grammy – J.I.D, il musicista e cantautore, vincitore del premio "Best Push" degli MTV EMA 2020, YUNGBLUD che si esibirà sul celebre palco con il suo ultimo singolo "fleabag" e l'icona latina Maluma.