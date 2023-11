Il ritorno di Sfera Ebbasta, dal listening party a Milano ai feat con Lazza e Anna Sfera Ebbasta ha annunciato una serata speciale, il prossimo 13 novembre, dal titolo: $€ Special Night. Potrebbe esser l’occasione per ascoltare il suo nuovo album.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta, foto di Virginia Bettoja

Sfera Ebbasta ha annunciato a sorpresa, negli scorsi giorni, un evento all'all’Allianz Cloud di Milano il prossimo 13 novembre, organizzato da Vivo Concerti e Thaurus. Il titolo dell'evento, $€ Special Night, vedrà oltre al rapper di Cinisello, la presenza di due dj set: da una parte Shablo, dall'altra Finesse, che accompagneranno anche il lancio del nuovo merchandising dell'autore milanese. Ciò che bisogna sottolineare, oltre ai tempi dell'annuncio, che erano stati minimamente anticipati lo scorso 13 ottobre da Shablo in un'intervista a Radio 105, sono le modalità dell'evento, che sembrerebbero riprendere il format del listening party: un elemento molto discusso negli ultimi mesi, anche grazie alla presenza in Italia di Ye, aka Kanye West.

L’annuncio su Ticketone della $€ Special Night

Facendo solo un piccolo passo indietro, è possibile notare anche alcune analogie con il passato recente. Famoso, l'ultimo progetto ufficiale da solista del rapper di Cinisello fu annunciato il 13 ottobre, ed era molto atteso anche per la presenza di artisti internazionali, e infatti schierò un trio composto da Offset, Future e J Balvin. Dopo tre anni, il 13 novembre, potrebbe essere l'occasione per Sfera Ebbasta di intervenire in maniera diversa sulla comunicazione del progetto, creando un format che non aspetta la release ufficiale, ma svelerà in diretta alcuni tratti identitari del nuovo album.

Piccoli indizi, com'è giusto che sia, il rapper milanese ha deciso di lasciarli su TikTok, una piattaforma già comparsa nel 2020 nella tracklist dell'autore di Cinisello, e che adesso potrebbe diventare il main space del suo prossimo album. Gli indizi sul profilo di Lazza, in cui viene anticipata la collaborazione tra i due autori in G63, potrebbe non aver sorpreso, soprattutto per lo status raggiunto in Italia dai due autori. Ciò che invece non è scontato è la trasversalità con cui Anna riesce a raggiungere una gran fetta di pubblico del rap italiano, destreggiandosi in Madreperla di Guè, proprio insieme a Sfera Ebbasta in Cookies ‘n cream, ma timbrando anche il cartellino di hit estiva con Ava e Capo Plaza in Vetri Neri.

Parliamo di Anna perché nelle scorse ore, sul suo profilo TikTok, la giovane cantante di La Spezia ha lasciato un piccolo snippet di una strofa che ha chiari riferimenti a Sfera Ebbasta, legandosi ancora di più per la vicinanza di questa $€ Special Night. Si passa dalla C di Ciny alla Money Gang, due tratti iper-raccontati nella narrazione dell'autore milanese. Anna potrebbe essere anche la prima artista a entrare nella tracklist ufficiale di un album di Sfera Ebbasta, riferendosi ai progetti ufficiali e non alle repack o al joint album con Rvssian. Le uniche due artiste ad aver partecipato ad album o EP dell'autore di Cinisello sono Elettra Lamborghini nel remix di Cupido o BIA nell'Ep Italiano.