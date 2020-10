Sfera Ebbasta aveva promesso una novità per le 14, ed è avvenuta. Sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui ha annunciato il prossimo album: si chiamerà "Famoso" e verrà pubblicato il prossimo 20 novembre. Nella copertina dell'album Sfera appare in un quadro, ricoperto dalle attenzioni indesiderate delle persone, qualcosa con cui l'artista convive dall'uscita del suo primo disco nel 2016 "Sfera Ebbasta".

Steve Aoki, Diplo e le altre produzioni internazionali

Dopo supposizioni e previsioni per il nuovo album, Sfera Ebbasta ha annunciato il suo prossimo album "Famoso". Dopo aver postato nelle stories negli scorsi giorni delle novità per il prossimo album, il rapper milanese ha pubblicato alle 14 la copertina del suo prossimo album nella prima foto del post su Instagram, mentre nella seconda ha annunciato la tracklist del progetto, ricco di collaborazioni internazionali. "Famoso" sarà pubblicato il prossimo 20 novembre e all'interno, come già annunciato da Fanpage.it, avrà ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dall'emisfero Latin. Prodotto interamente dal suo collaboratore di fiducia Charlie Charles, l'album contiene beat di produttori internazionali come London on da Track, Steve Aoki, Diplo e Sky rompiendo, mentre Drillionaire e Junior K sono gli esponenti italiani.

Future, Offset e J-Balvin nel disco

Le collaborazioni annunciate da Sfera Ebbasta lo trasportano in un universo, per adesso, mai raggiunto dalla scena hip hop nazionale. Future, Offset e Lil Mosey sono i tre artisti americani scelti dal rapper milanese per le collaborazioni nel disco: se per i primi due, la storia della loro musica e i milioni di dischi venduti parla per loro, Lil Mosey rappresenta l'astro nascente della musica statunitense con il brano "Gwalk" in collaborazione con Chris Brown arrivato nella top 20 dei singoli Usa. Offset, marito di Cardi B e membro dei Migos, sarà presente nel brano "Macarena", continuando nella tradizione delle collaborazioni "Migos", dopo aver ospitato Quavo nel brano "Cupido" contenuto in "Rockstar". La collaborazione con Future sembra essere, per adesso, il vero diamante del nuovo disco di Sfera Ebbasta, un'artista iconico della scena hip hop mondiale che da poco ha pubblicato "Franchise" con Travis Scott e "Life is Good" con Drake. Sfera continua anche la sua tradizione latin ospitando nel disco J Balvin nel brano "Baby", dopo la collaborazione in "Machika" con G-Eazy. Gli artisti italiani presenti nel disco sono Guè Pequeno e Marracash, entrambi presenti nel brano "TikTok".

La tracklist di Famoso

1. Bottiglie Privè (Prod. Charlie Charles)

2. Abbracadabra feat. Future (Prod. Junior K)

3. Baby feat. J Balvin (Prod. Sky Rompendo)

4. Macarena feat. Offset (Prod. London On Da Track)

5. Hollywood (Prod. Diplo)

6. Tik Tok feat. Marracash e Guè Pequeno (Prod. Drillonaire)

7. Male (Prod. Drillonaire)

8. Giovani Re (Prod. Junior K)

9. Gelosi (Prod. Junior K)

10. 6 AM (Prod. Junior K)

11. Salam Alaikum feat. 7ARI e Steve Aoki (Prod. Steve Aoki)

12. Gangang feat. Lil Mosey (Prod. Drillonaire)

13. $€ Freestyle (Prod. $€)