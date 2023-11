Sfera Ebbasta: “La musica mi ha tolto dalla strada, ma con l’ansia ho rischiato di dimenticarla” Stanotte esce X2VR, il nuovo album di Sfera Ebbasta che su IG parla della musica salvifica e dell’ansia che spesso te la fa dimenticare.

Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta pubblicherà stanotte il suo nuovo album X2VR, titolo che riprende il vecchio XDVR, ma di cui non è una prosecuzione, come spiega il rapper con una storia su Instagram. Insomma, la storia prosegue, ma ormai Sfera è molto più avanti, e in effetti ne è passata di acqua sotto i ponti dall'esordio del 2015 che pose le basi per una delle carriere più fulminanti della musica italiana degli ultimi anni, portando il trapper di Cinisello a diventare l'artista più ascoltato in streaming dell'anno, anche quando non pubblicava singoli propri, ma solo collaborazioni in album di altri rapper.

Nella storia su Instagram, Sfera usa l'immagine della musica salvifica, mezzo utile per cambiare la propria vita, uno sliding doors che gli ha regalato una nuova strada: "La musica mi ha dato davvero tanto, mi ha preso dalla strada e mi ha dato un'opportunità, mi ha preso dal quartiere e mi ha portato in giro per il mondo. Devo tutto alla musica, mi ha salvato". Sfera, però, racconta anche un lato meno visibile della popolarità, ovvero l'ansia che le paranoie che vanno a braccetto col successo: "Con la fama e il successo spesso arrivano anche le paranoie e l'ansia di dover dare di più e molte volte quest'ansia ti fa perdere di vista quello che conta davvero, la musica".

Da qui la scelta di rimandare, almeno col pensiero, a quell'esordio, un modo per riaggrapparsi alle radici: "Sono ripartito da dove tutto è cominciato perché nonostante siano cambiate tante cose, non è mai cambiato quello che c'è dentro. XDVR non è solo un disco e questa non è la seconda parte di un film di successo. XDVR è uno stile di vita, lo stile di vita di chi viene dal niente per prendersi tutto senza dire grazie. Non siamo mai cambiati dal 2015, la fame è sempre la stessa, anche con la pancia piena. X2VR fuori stanotte". A mezzanotte si saprà quale strada ha preso questo nuovo album del rapper, il cui piccolo antipasto è stato regalato durante la serata evento all'Allianz Cloud di Milano.