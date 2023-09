I Maneskin vincono gli MTV VMA 2023 per la categoria Best Rock, il video della loro esibizione Maneskin si sono esibiti sul grande palco internazionale degli MTV VAM 2023 indiretta dal Prudential Center di New York, portando a casa un nuovo successo, con la vittoria nella categoria ‘Best Rock’ per ‘The loneliest’. È la seconda band in assoluto, dopo i Green Day, ad aver vinto anche la categoria ‘Best Alternative’.

A cura di Giulia Turco

(Getty)

I Maneskin trionfano ancora. La band italiana è stata premiata con il primo posto agli MTV VMA 2023 nella categoria ‘Best Rock’. Merito del successo di ‘The loneliest’, la ballad appartenente all’ultimo album di inediti, ‘Rush!’, che gli ha permesso di superare Muse e Foo Fighters, solo un anno dopo aver conquistato il premio come miglior video alternativo per ‘I Wanna Be Your Slave‘. Una nuova conquista per la band che si appresta ad essere una delle più consolidate nel panorama internazionale, i primi italiani e i secondi in assoluto a vincere entrambe le categorie, dopo i Green Day.

L’esibizione dei Maneskin agli MTV VMA 2023

La cerimonia è andata in onda nella notte di martedì 12 settembre, a partire dalle 02 ore italiane, in diretta dal Prudential Center di New York. I Maneskin si sono esibiti sul grande palco internazionale, presentando il loro ultimo singolo, ‘Honey, (are you coming?)’, uscito a pochi mesi dal successo di ‘Gossip’, e il cui video è stato girato presso il Gazometro di Roma, uno dei luoghi simbolo della loro città. È la ballad appartenente al loro ultimo album però ad aver permesso alla band di vincere il premio Best Rock, superando Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Muse.

L’esibizione dei Maneskin era tanto attesa da essere accolta con enorme entusiasmo dalla platea. Tra il pubblico in prima fila anche Taylor Swift, vincitrice di 9 premi su 11, che ha mandato un bacio di ammirazione a Damiano durante la sua performance.

Lo scorso anno, agli MTV Video Music Awards hanno vinto per la categoria miglior video alternativo grazie a ‘I Wanda be your slave’, mentre è nel 2021 che per la prima volta hanno portato a casa la statuetta degli MTV EMA come Best Rock. Qualche mese dopo è arrivata la vittoria agli American Music Award con ‘Begin’, e infine la nomination ai Grammy Awards 2023 come miglior artista esordiente.

I Maneskin la band italiana più ascoltata in streaming

L’uscita del loro ultimo singolo, la ripartenza del loro tour mondiale e gli imminenti MTV VMA 2023 hanno riportato la band italiana ad essere la più ascoltata al mondo su Spotify, tornando a viaggiare su cifre da capogiro. Contano infatti 21.6 milioni di ascoltatori mensili, numeri che gli hanno permesso di superare proprio negli ultimi mesi i Meduza, la band di musica dance che negli ultimi anni ha mantenuto il dominio nel panorama italiano, almeno sulla piattaforma di streaming. Se a gennaio 2023 l’album ‘Rush’ aveva portato in testa alle classifiche i Maneskin, dall’arrivo dell’estate si è verificato un vero e proprio testa a testa tra le due band, sul quale ora non sembrano esserci più dubbi, almeno per il momento.