I Maneskin hanno pubblicato il video di Honey (are u coming?): dal Gazometro di Roma agli VMA 2023 I Maneskin, a sette mesi da Gossip, pubblicano un nuovo video ufficiale: si tratta di Honey (are u coming?), girato al Gazometro di Roma: tutto in attesa dell’esibizione agli VMA 2023.

A cura di Vincenzo Nasto

Måneskin, foto di Roberto Panucci

I Måneskin hanno pubblicato da alcune ore il video ufficiale del loro nuovo singolo Honey (are u coming?), uscito lo scorso 1 settembre su tutte le piattaforme digitali e anticipato sui canali Facebook e Instagram della band romana, con una diretta dal Gazometro di Roma. Non un caso quindi, che uno degli ex gasometri più grandi d'Europa, nel quartiere Ostiense della capitale, sia diventato anche il teatro per il nuovo video, diretto da Tommaso Ottomano. Nel frattempo, Honey (are u coming?) ha quasi superato i cinque milioni e mezzo di ascolti su Spotify, entrando anche nella top 50 Italia di Spotify alla 44° posizione.

L'ultimo video pubblicato della band era stato Gossip, uno dei banger del nuovo album Rush, che vedeva la band romana collaborare con Tom Morello. Da allora, i Måneskin avevano attraversato il mondo con il Loud Kids tour, che negli scorsi mesi aveva dato la possibilità anche al pubblico italiano di poter assistere alle esibizioni della formazione. Questa volta, con la regia di Tommaso Ottomano, i Måneskin hanno deciso di rendere il Gazometro il loro palco, con la presentazione del nuovo singolo, avvenuta attraverso una diretta a sorpresa su Facebook e Instagram.

Il video ufficiale di Honey (are u coming?)

L'esperimento sembra esser riuscito con il video ufficiale pubblicato nelle scorse ore che cerca di restituire, attraverso un gioco di luci bianche e rosse e riprese dall'altro, l'aspetto ansiogeno della voce di Damiano David. A questo si unisce il gioco di blurry che restituisce le immagini in movimento della band mentre suona, cercando di cogliere l'aspetto sfuggente che i Måneskin propongono nella canzone. Uno scenario post-apocalittico che si sposa con l'immaginario della band e che rende il video efficace, con oltre 370mila visualizzazioni su YouTube Italia, dove il video è in tendenza.

Leggi anche I Måneskin tornano agli VMA Awards 2023 e Rush supera un miliardo di ascolti su Spotify

Adesso si attende conoscere quale sarà la scenografia che accompagnerà la band il prossimo 12 settembre. I Måneskin infatti, si esibiranno agli MTV Video Music Awards 2023: la formazione romana è stata scelta nel primo lotto dei protagonisti annunciati della serata, in cui oltre a concorrere nella categoria Best Rock con The Loneliest, salirà anche sul palco per un'esibizione. Come annunciato, i Måneskin presenteranno a una platea, questa volta internazionale, il nuovo singolo (Honey are u coming?): nel 2022 avevano portato sul palco, anche grazie a una coreografia di un corpo di ballo, il singolo Supermodel.