Il bacio di Taylor Swift a Damiano David durante l’esibizione dei Maneskin agli Mtv VMA 2023 Durante l’esibizione dei Maneskin agli Mtv VMA 2023 Taylor Swift è entrata nella ripresa che Damiano Daviod stava facendo sul palco, mandandogli un bacio.

A cura di Redazione Music

Damiano David e Taylor Swift durante l’esibizione dei Maneskin agli MTV VMA 2023

Chi era davanti allo schermo durante l'esibizione dei Maneskin agli MTV VMA 2023 non ha potuto non vedere il bacio che Taylor Swift, regina della serata, ha mandato a Damiano David, leader della band italiana, che si è portata a casa la statuetta come Miglior Rock. I Maneskin sono stati ancora una volta protagonisti di una delle serate più importanti per la musica mondiale e per la prima volta hanno bissato il successo in una categoria dei VMA, unica band, assieme ai Green Day a vincere nelle categorie Best Rock e Best Alternative.

La band italiana era una delle più attese soprattutto per quanto riguardava l'esibizione live, uno dei punti forti della band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che in questi anni – dalla vittoria dell'Eurovision Song Contest in poi – è riuscita ad arrampicarsi in cima al mondo, vincendo premi internazionali e riuscendo anche a riempire palazzetti e arene. Sul palco del Prudential Center di Newark, nel New Jersey, infatti, i Maneskin dovevano esibirsi, per la prima volta in tv, in "Honey (Are U Coming?)", il loro ultimo singolo uscito pochi giorni fa.

Un'esibizione attesa, appunto, non fosse altro che per la fama da performer che la band italiana ha conquistato nel mondo in questi anni, confermando anche questa volta le aspettative. Chloe x Halleli ha presentati come "artisti provocatori e impenitentemente se stessi" aggiungendo anche che sono "l'incarnazione delle rock star globali". E così Damiano è entrato sul palco con una videocamera a mano sulla spalla con la regia che alternava le riprese normali a quelle in soggettiva del cantante. Nei primi secondi della canzone, quindi, si è visto Damiano avvicinarsi alle prime file e riprendere quella in cui c'era anche Taylor Swift che non si è negata e, anzi, ha regalato un bacio soffiato al cantante italiano che subito dopo è salito sul palco per proseguire l'esibizione, senza cinepresa, tornata protagonista solo sul finale, in tempo per un videoselfie col resto della band.

I Maneskin hanno vinto il premio come Best Rock per la loro The Loneliest, mancando quello di Artista dell'anno, ma possono esultare per questo premio bis, che li conferma come una delle band rock mondiali più amate, come ha dimostrato anche l'esibizione di ieri notte che ha raccolto molti applausi e consensi. Era la seconda volta consecutiva che la band suonava sul palco dei Video Music Awards e anche l'anno scorso fecero discutere: il video dell'esibizione di Supermodel, infatti, fu censurato a causa di un problema all’abito di Victoria, rimasta col seno di fuori.