I Maneskin trionfano agli MTV VMA 2022, il premio “Best Alternative” mai andato a un italiano Nuovo trionfo per i Maneskin che conquistano gli MTV Video Music Awards. Alla band è andato il premio per il “miglior video alternativo” per la canzone I wanna be your slave.

A cura di Stefania Rocco

Nuovo record per i Maneskin, il gruppo rock italiano diventato noto in tutto il mondo dopo avere vinto l’Eurovision. con la canzone "Zitti e buoni". L’ultimo riconoscimento è arrivato nella serata del 28 agosto. Al gruppo è andato il premio per il miglior video alternativo assegnato durante gli MTV Video Music Awards 2022, titolo conquistato con il brano “I wanna be your slave”.

Il premio Best Alternative mai andato a un artista italiano

Per Vittoria, Ethan, Damiano e Thomas si tratta di un altro primato indiscusso, l'ultimo di una lunga serie. Il premio Best Alternative Video, assegnato durante gli MTV VMA, non era mai andato a un artista italiano. Altra impresa straordinaria per la band italiana dei record, sempre più lanciata verso il successo e il mercato internazionale, perfino quello statunitense.

Lo show dei Maneskin sul palco degli MTV VMA

I Maneskin battono Avril Lavigne, Machine Gun Kelly e Imagine Dragons

I Maneskin sono riusciti a guadagnare l’ambito premio nonostante la notevole concorrenza. In lizza per l’assegnazione del “Best Alternative”, oltre al gruppo italiano, c’erano Avril Lavigne ft. Blackbear con “Love It When You Hate Me”, Imagine Dragons e JID con “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. Willow con “Emo Girl”, Panic! at the Disco con “Viva Las Vengeance”, Twenty One Pilots con “Saturday” e Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker con “G R O W”. “Non ce lo aspettavamo e siamo già molto felici di essere qui”, ha dichiarato la band sul palco durante la consegna del premio. Poi i ringraziamenti su Twitter e Instagram: “I WANNA BE YOUR SLAVE è ora il Best Alternative Video!!!!! Grazie a @MTV e ai #vmas più a tutti coloro che hanno supportato questa corsa adrenalinica, vi amiamo”. Nel corso degli MTV VMA, i Maneskin hanno ricevuto altre candidature. Il premio "Best New Artist", per il quale erano in gara, è stato assegnato a Dove Cameron. Il premio "Group of the year", invece, è andato ai BTS.