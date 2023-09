Testo e significato di Honey (are u coming?), i Måneskin vogliono mostrare l’amore “all’italiana” Nelle scorse ore, con una diretta a sorpresa su Facebook e Instagram, i Måneskin hanno presentato il nuovo singolo Honey (are u coming?). Qui testo, traduzione e significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin, foto di Alberto E. Rodriguez per Getty Images

Mancano solo 11 giorni all'arrivo dei Måneskin sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey per gli VMAs 2023, ma abbiamo già avuto un assaggio di ciò che avverrà sul palcoscenico internazionale. Infatti, dopo aver annunciato lo scorso 8 agosto l'arrivo di un nuovo singolo, nelle scorse ore, a sorpresa, i Måneskin hanno pubblicato Honey (are u coming?), durante una diretta su Facebook e Instagram. Alle 22:30, la band, dopo un breve countdown con riprese sul quartiere Ostiense della Capitale, sono apparsi sul palco allestito al Gazometro di Roma. Anticipata dalla cover di Beggin' e I wanna be your slave, i Måneskin hanno poi presentato al mondo Honey (are u coming?). Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Il testo di Honey (are u coming?)

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

I know a place downtown, babe, if you wanna go

I’m gonna show you how this Italian amor

It’s gonna love you harder than ever before

You will li-i-i-i-ike it

We’re gonna get sky-high and create a new world

Where somebody might die, but nobody gets hurt

And if it sounds good for you, baby, just say the word

You will li-i-i-i-i-ike it (Ah)

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

It’s five AM

I’m made for you, we can’t deny it

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Before I found this place I was feeling so blue

But then it turned me out, let it do it to you

It’s not a one-night stand if it turns into two

Oh, I li-i-i-i-i-ike it (Yeah)

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

Let’s try again

I don’t deserve you, you’re a diamond

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Honey, are you coming?

La traduzione di Honey (are u coming?)

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Conosco un posto in centro, tesoro, se vuoi andare

Ti mostrerò come funziona questo amore all’italiana

Ti amerò più intensamente che mai prima d’ora

Ti piacerà

Ci eleveremo fino alle stelle e creeremo un mondo nuovo

Dove qualcuno potrebbe morire, ma nessuno si fa male

E se ti sembra allettante, tesoro, basta dire la parola

Ti piacerà (Ah)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene, è quasi spaventoso

Sono le cinque di mattina

Sono fatto per te, non possiamo negarlo

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là, ti darò le tue rose

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Prima di trovare questo posto ero così triste

Ma poi mi ha cambiato, lascia che lo faccia anche a te

Non è una storia di una notte se si trasforma in due

Oh, mi piace (Sì)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene, è quasi spaventoso

Proviamoci ancora

Non merito te, sei un diamante

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là, ti darò le tue rose

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Tesoro, vieni?

Il significato di Honey (are u coming?)

E se il delay e il riverbero iniziale aveva lasciato già pochi dubbi sulla direzione di Honey (are u coming?), il ritornello della canzone conferma l'ennesimo tentativo del gruppo di riproporre uno schema vincente del recente passato. I Måneskin seguono lo stesso spartito di alcuni successi, presentando una canzone in cui viene richiesta, in maniera quasi ansiogena, dovuta anche alla voce di Damiano David, un'esperienza di libertà. Uno dei passaggi patriottici del brano arriva già nella prima strofa, in cui viene raccontato "dell'amore all'italiana", un riferimento che cerca di collegare, ancora di più, l'immaginario della band al pubblico anglofono. Non sorprende quindi, il passaggio su "tutto è lecito in amore", ma soprattutto la ricerca di un'atmosfera di pace e libertà, uno spazio bianco in cui la coppia può essere felice, da sola.