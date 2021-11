Dopo Rocco Hunt, Ana Mena ci prova con Colapesce Dimartino e rifà Musica Leggerissima in spagnolo A nove mesi dal Festival di Sanremo 2021, Ana Mena ha deciso di incidere una versione in spagnolo del successo di Colapesce Dimartino “Musica Leggerissima”.

A cura di Vincenzo Nasto

Nel grande racconto dell'esportazione della musica italiana all'estero, che ha visto la penisola iberica e tanti paesi del Sud America re-arrangiare alcuni classici italici, la tradizione sembra rimanere intatta, o almeno è quello che è avvenuto con Ana Mena. La cantante spagnola da alcune estati è il volto femminile musicale in Italia, anche grazie alle collaborazioni pluriplatinate con Fred De Palma, ma soprattutto con Rocco Hunt in "A un passo dalla luna". Questa volta la giovanissima cantante ha deciso di riqualificare in spagnolo una delle grandi hit dello scorso Festival di Sanremo, il brano che con "Zitti e buoni" dei Maneskin ha raccontato meglio la grande stagione della musica italiana. Stiamo parlando di "Musica Leggerissima", il brano composto dai due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino, diventata anche un fenomeno virale grazie al suo utilizzo coreografico su TikTok, che le è valso nei mesi di febbraio e marzo 2021 una grande fama anche internazionale. La cantante aveva già esplicitato il suo apprezzamento per il brano, riproponendola su Twitter lo scorso 25 marzo: una versione più intima e delicata, che aveva lasciato di stucco i fan della cantante, sorpresi dal suo nuovo abito musicale.

La versione spagnola diventa Mùsica Ligera

Se "Mùsica Ligera" vi ricorda qualcosa, riportandovi allo scorso febbraio in un misto tra inquietudine del futuro e ricerca di leggerezza, siete sulla strada giusta. Il titolo non lascia dubbi e anche la cantante spagnola che la interpreterà non pare aggiungerne: si tratta di Ana Mena, la cantante spagnola che ha annunciato il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 25 novembre. La donna, dopo aver conquistato il Bel Paese nelle ultime estati, facendosi coinvolgere in progetti pluripremiati come "Una volta ancora" con Fred De Palma e il duplice episodio con Rocco Hunt in "A un passo dalla luna" e "Un bacio all'improvviso", ha deciso di riprendere un brano italiano, adornato con un testo in spagnolo. Stiamo parlando della hit, insieme a "Zitti e buoni" dei Maneskin, allo scorso Festival di Sanremo: "Musica Leggerissima" sarà protagonista di una sua riedizione in spagnolo da parte della giovane cantante. Il singolo, diventato virale su TikTok grazie al suo ritornello e alla coreografia scelta dagli autori sul palco del Festival di Sanremo, sarà un nuovo tentativo per la cantante spagnola di riportare in terra andalusa la musica italiana: solo lo scorso anno, l'edizione spagnola di "A un passo dalla luna" aveva conquistato cinque dischi di platino.

Il primo tributo su Twitter

E "Mùsica Ligera" sarà, con Ana Mena che già negli scorsi mesi aveva mostrato al suo pubblico l'intenzione di reintepretare il successo di Colapesce e Dimartino. La prima volta lo scorso 25 marzo, a solo un mese dalla fine del Festival di Sanremo, quando su Twitter la cantante si era esibita cantando il brano in italiano, accompagnata da una chitarra elettrica, cercando di riprodurre una versione più intima di "Musica Leggerissima". Un tentativo che è stato riprodotto anche dal vivo, nel suo tour spagnolo, quando sul palco con la propria band ha intonato le note di "Musica Leggerissima", coinvolgendo il pubblico iberico. Una scelta ravveduta quella di Ana Mena, con il brano che è valso alla coppia Colapesce Di Martino il primo posto nella classifica settimanale Fimi dei brani più ascoltati in Italia per sette settimane consecutive, 280 mila copie vendute e quattro dischi di platino vinti.