Blanco pubblica una nuova versione di Lucciole su Soundcloud, ritornando al successo di Blu Celeste Nelle scorse ore, a sorpresa, Blanco ha pubblicato su Soundcloud una nuova versione di Lucciole, brano che fa parte dell’incredibile esordio discografico da sei dischi di platino Blu Celeste.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco, screenshoot canale soundcloud @Blanchito

Mentre è sull'isola dei Conigli a Lampedusa in vacanza, Blanco ha deciso di fare un regalo ai propri fan, tornando agli ultimi mesi del 2021, esattamente a settembre, quando pubblicava il suo disco d'esordio Blu Celeste. L'allora stella nascente della musica pop italiana aveva ricevuto gli applausi della critica per i suoi primi singoli Notti in bianco, Paraocchi e Ladro di Fiori, oltre alla collaborazione ne La canzone nostra di Mace con Salmo e in Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta. L'uscita di Blu Celeste il 10 settembre diede vita a un disco che ha venduto oltre 300mila copie, conquistando sei dischi di platino e aprendo la strada al successo sanremese di Brividi con Mahmood. Tra le canzoni dell'album che hanno avuto maggior risonanza, è impossibile dimenticare Lucciole, prodotta da Michelangelo e che nelle ultime ore ha trovato una sua nuova definizione, una versione definita dallo stesso Blanco "Hard Mood".

Senza alcun anticipazione infatti, nelle scorse ore è apparso sul profilo ufficiale del cantante un nuovo post, in cui veniva mostrato il caricamento di Lucciole, versione Hard Mood, sulla piattaforma Soundcloud. Una sorpresa per i fan di Blanco, ma anche per alcuni suoi colleghi che hanno prontamente commentato la canzone. I primi due artisti a commentare sono stati Lazza, che si è complimentato scrivendo "Che missile", mentre il commento di Leon Faun, ha lasciato intravedere da quanto tempo questa versione fosse pronta per esser pubblicata. Infatti, il giovane autore romano ha commentato la canzone, scrivendo: "Finalmente". Nella didascalia del post, Blanco ha sottolineato come la produzione e le modifiche per la nuova versione siano state affidate al suo collaboratore più vicino, il producer Michelangelo.

La nuova versione del brano è stata ascoltata da oltre 16mila persone in poco meno di 24 ore e ribalta completamente la direzione musicale del brano. Se nella versione originale, gli archi e i cori profetizzano una preghiera alla solitudine di Blanco, in cui ricorda con dolore la violenza perpetrata sul proprio corpo, la versione "Hard mood" sembra invece invocare l'energia del cambiamento. Una produzione con cui Michelangelo accarezza il mondo EDM e in cui l'incredibile capacità di Blanco di esaltare il ritornello dei brani, viene ancor di più celebrata. Una versione, quella su Soundcloud, che sembra ancor di più appartenere al periodo Blu Celeste, ancor di più di quanto la versione originale racconta. @Blanchito è il secondo canale su Soundcloud dell'artista di Calvaggese, in cui, per adesso, è stata caricata solo questa nuova versione di Lucciole, ma non è da escludere che in futuro possa esser utilizzato per tutti gli esperimenti musicali della coppia Blanco-Michelangelo.