Brividi di Mahmood e Blanco è il video più visto su Youtube nel 2022: bene anche Fedez e Rocco Hunt Tra i video musicali più ascoltati dell’anno ci sono quelli di Brividi, ma anche La dolce vita e Caramello con molto Sanremo in top 10.

A cura di Redazione Music

È tempo di classifiche di fine anno e quella dei video più visti su Youtube è una delle più attese. La piattaforma video di Google ha stilato la classifica dei video più visti e anche quella dei video musicali più visti, due gruppi che non si intersecano in alcun punto però. Nessun video musicale, infatti, figura nella top 10 anche se due video che hanno a che fare con la musica ci sono. Il primo classificato, infatti è quello della canzone "Bello bello" che Federico Martelli ha portato a Italia's Got Talent che conquista il primo posto tra quelli più visti nel nostro Paese, mentre in top 10 c'è anche quello dell'half time del SuperBowl che ha visto protagonisti Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent e Kendrick Lamar. Ma è Sanremo, invece, a dominare in quella per i videoclip.

Non poteva che esserci "Brividi" di Mahmood e Blanco al primo posto. La canzone, infatti, è quella che ha vinto il festival di Sanremo quest'anno, ma ha avuto anche una coda lunga grazie alla partecipazione della coppia all'Eurovision Song Contest che ha permesso che la canzone facesse un giro lungo oltrepassando anche i confini nazionali nei mesi che hanno preceduto la competizione di Torino e poi anche dopo, quando gli spettatori dell'ESC se ne sono innamorati continuandolo a guardare. Sul podio della top 10, poi ci sono due video di canzoni non sanremesi ma che hanno segnato l'estate italiana, ovvero "la dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei che nel video vede anche Alessia Lanza, mentre in terza posizione c'è quello di "Caramello" di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Sanremo è presente con altri quattro video mentre il resto delle posizioni se lo condividono, appunto, quelli che chiamiamo tormentoni. In quarta posizione, infatti, ci sta "Ciao, ciao" de La Rappresentante di Lista, seguito da "Farfalle" di Sangiovanni e "Ovunque sarai" di Irama. In settima posizione non potevano mancare i Boomdabash che quest'anno hanno pubblicato "Tropicana" assieme ad Annalisa, mentre Darge D'Amico conquista l'ottava posizione con la sua "Dove si balla", una delle canzonio più amate nel post-festival. Chiudono la top 10 "Bagno a mezzanotte" di Elodie ed"Extasi" di Fred De Palma. La top ten dei video più visti: