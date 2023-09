Annalisa prende tutto: Mon Amour è il tormentone estivo italiano su TikTok TikTok Italia ha pubblicato nelle scorse ore la classifica dei tormentoni estivi sulla piattaforma: al primo posto si classifica Mon Amour di Annalisa, dietro Italodisco dei The Kolors e Makeba di Jain.

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, foto di Comunicato stampa "E poi siamo finiti nel vortice"

TikTok Italia ha presentato nelle scorse ore la classifica delle canzoni più utilizzate in Italia sulla piattaforma nel periodo estivo, un tentativo di attualizzare il tormentone estivo, che quest'anno ha visto protagonista Annalisa, ma anche il ritorno dei The Kolors con ItaloDisco e il trio composto da Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri. Proprio Annalisa, dopo esser diventata l'artista italiana più ascoltata su YouTube nel 2022 e aver annunciato l'uscita del suo nuovo album il 29 settembre, conquista il titolo del tormentone estivo su TikTok con Mon Amour. Dietro di lei, a chiudere il podio, i The Kolors con Italodisco e Jain con Makeba.

Come riporta la nota stampa di TikTok Italia, il tormentone estivo sulla piattaforma, legata all'hashtag #SongoftheSummer, è stato Mon Amour. Il brano, pubblicato lo scorso marzo, dopo il successo di Bellissima, è stato utilizzato in oltre 715mila video su TikTok, seguita da Italodisco, che ha cercato la rimonta negli ultimi mesi con il claim "Questa non è Ibiza". Il brano pubblicato dalla band è stato utilizzato in oltre 566mila video, mentre al terzo posto l'autrice francese Jain, con la sua Makeba ispirata all'artista sudafricana Miriam Makeba, si ferma sotto i 500mila video nel periodo considerato.

Il quarto posto se lo prende Vetri Neri del trio Ava, Anna e Capo Plaza, che ha però conquistato una settimana fa il premio di tormentone italiano estivo su Spotify. Presente anche Pelè di Rhove al quinto posto e Gigi D'Alessio al sesto: il cantautore napoletano è più volte entrato in tendenza sulla piattaforma, come con Primo appuntamento. Questa volta invece, bisogna ritornare al 1999 per il sesto posto, con Una magica storia d'amore, contenuta nell'album Portami con te.

Per gli ultimi quattro posti della top 10 invece, si passa da Ci pensiamo domani di Angelina Mango, numericamente legata anche al grande percorso fatto all'interno di Amici dalla cantante lucana: mentre all'ottavo posto uno dei ritornelli più ascoltati come Bellissimissima <3 di Alfa. Chiudono la classifica MV Killa con Guè in Rooftop, contenuto nell'album Fede, e Mani in alto di Elettra Lamborghini, con il suono utilizzato in 108mila video.