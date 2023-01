Perché Primo appuntamento di Gigi D’Alessio è in tendenza su TikTok Ecco perché Gigi D’Alessio e la sua “Primo appuntamento”, singolo del 2006, sono in tendenza su TikTok. Qui i motivi e i numeri sulla piattaforma cinese.

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D’Alessio 2017, foto di Matteo Rasero per LaPresse

Dopo Nino D'Angelo e la sua "Capodanno", un altro cantante partenopeo è in tendenza su TikTok negli ultimi giorni. Si tratta di Gigi D'Alessio, il cantante napoletano virale sulla piattaforma cinese grazie a uno dei singoli più importanti della sua discografia: stiamo parlando di "Primo Appuntamento", brano pubblicato nel 2006 come primo estratto dal dodicesimo album in studio "Made in Italy". "Primo appuntamento" sarà una delle hit di quell'anno rientrando anche nella top 15 dei singoli più venduti, con oltre 10mila copie, rimanendo anche in testa alle classifiche dal 19 ottobre per le successive tre settimane. Il video ufficiale, pubblicato su YouTube nel 2009, a tre anni dalla sua uscita, ha raccolto oltre 3,5 milioni di visualizzazioni: adesso il singolo è diventato virale su TikTok, con una challenge che spazia dal romanticismo tra coppie alla reference a una scena di Tom e Jerry, la serie di cortometraggi d'animazione statunitense creata nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera.

Primo appuntamento in tendenza su TikTok

Ma perché "Primo appuntamento" di Gigi D'Alessio è in tendenza su TikTok Italia in questi giorni? Prima di spiegarne i motivi, possiamo raccontare i numeri che ha raccolto il brano in questi giorni sulla piattaforma, utilizzato come suono in sottofondo nei video dei creator italiani. Oltre 7mila ricerche della canzone sulla piattaforma e 3500 video con il ritornello del singolo che recita: "Ecco arriva lei, la vedo, un bacio e poi mi siedo. Sei bella davvero vestita così". Tra i video che hanno utilizzato la canzone di Gigi D'Alessio in sottofondo, c'è chi dedica al proprio partner il brano, descrivendo l'entusiasmo per il loro primo incontro e per la bellezza che li ha affascinati. Dall'altra parte, c'è anche chi ha utilizzato il suono in sottofondo, riprendendo una delle scene più famose del cartone animato Tom e Jerry, in cui Jerry, affacciandosi alla finestrina della sua dimora, rimane scioccato dall'immagine che osserva. Soprattutto in questi video, alla scena di Tom e Jerry, vengono aggiunti dai creator immagini o video propri o della propria partner, simboleggiando lo stupore per la bellezza mostrata dallo stesso Jerry. Qui alcuni esempi.

@rosy_devivo Madooo che dolceeee 🥹🥹 Mi ricorda il mio fidanzato quando mi guarda🫶🏼🫶🏼❤️‍🩹 ♬ Primo appuntamento – Gigi D'Alessio

Il testo di Primo Appuntamento

Una bella doccia calda

Scelgo la camicia e il maglione

Metto questo pantalone

Primo appuntamento a cena

Sto sudando per l'emozione

Meglio esser puntuale…

Ecco arriva lei

La vedo, un bacio e poi mi siedo..

Sei bella davvero vestita così

Tu mi prendi troppo si

Hai sciolto i capelli

Stai bene però

Gli occhi si perdono un po'

Nella mia testa

Già penso lo so

Chissà dopo cena se mi dice di no

Tra un po' glielo chiederò

E' da un po' che ho preso casa

Vivo solo da qualche mese

Beh è tutta un'altra cosa

Mi diverto a far la spesa

Vieni che ti offro qualcosa

No, giuro non è una scusa…

Dai rimani qui a dormire

È tardi per andare

Sei bella davvero spogliata così

Tu mi prendi troppo si

Ti stringo sul cuore

Ti sento di più

La donna che voglio sei tu…

E' forte il respiro

Che c'è dentro di noi

Lo voglio rifare un'altra volta se vuoi

Ma quanto amore mi dai

Ti amo e non lo sai

Sei bella davvero spogliata così

Tu mi prendi troppo si

Ti stringo sul cuore

Ti sento di più

La donna che voglio sei tu…

E' forte il respiro

Che c'è dentro di noi

Lo voglio rifare un'altra volta se vuoi

Ti amo e non lo sai

Sei bella davvero spogliata così

Ti stringo sul cuore

Ti sento di più

Ti amo e non lo sai…