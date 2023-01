Wax è il più ascoltato di Amici, ma rischia l’esclusione: sorprende Angelina con “Voglia di vivere” A una settimana dall’uscita dell’album “Full out” di Amici, Wax regna negli streaming, ma è a rischio eliminazione. Sorpresa Angelina con Voglia di vivere.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax e Angelina Mango 2022

Wax e Angelina Mango sono sicuramente due dei protagonisti dell'edizione 2023 di Amici, due concorrenti che nel bene e nel male sono riusciti a farsi notare all'interno del programma di Canale 5. Dall'esplosione dei singoli "Turista per sempre" e "Voglia di vivere", a ciò che è avvenuto all'interno della casetta nelle ultime settimane, soprattutto dopo il caso "Noce Moscata" dello scorso 31 dicembre. Proprio questo scandalo, potrebbe togliere a quest'edizione di Amici il protagonista principale sulle piattaforme di streaming, con Wax, che come Valeria, rischia l'esclusione nella prossima puntata.

Wax è il più ascoltato con Turista per sempre

Ma come stanno andando i brani in streaming dei giovani protagonisti? Sicuramente la data segnata in rosso sul calendario è il prossimo 27 gennaio, quando la trasmissione pubblicherà sulle piattaforme la compilation "Full out", in cui ogni artista vedrà pubblicati i due inediti presentati durante la competizione. All'interno potremmo trovare proprio "Turista per sempre", che regna incontrastato tra i brani di quest'edizione. Il primo inedito di Wax infatti si è preso la prima posizione con quasi due milioni e mezzo di ascolti: a seguire Aaron con la sua "Universale", ma anche "Scarabocchi" di Niveo che non riesce però ad arrivare al milione e mezzo di stream.

Voglia di vivere di Angelina potrebbe essere la sorpresa

Storia diversa invece per la seconda tornata di inediti, presentati lo scorso 10 gennaio. Durante la trasmissione, sono stati presentati i brani di tutti i giovani cantanti, ascoltati anche nei mesi precedenti. Molte aspettative sicuramente su Angelina Mango, la figlia del celebre cantautore lucano, che si era presentata a novembre con il brano "Voglia di vivere". Angelina è diventata la regina degli streaming della seconda tornata, superando i 400mila ascolti in poco più di otto giorni, seguita sempre da Wax con la sua "Ballerine e guantoni" che supera i 250mila stream, mentre di poco sotto cerca di rimontare Piccolo G con la sua "Acquario". In questa particolare classifica, gli ultimi due posti vengono presi dagli sfidanti delle scorse settimane: Cricca, rientrato a discapito di Valeria nella scorsa settimana e Jore, che aveva eliminato proprio Cricca dopo una sfida con la sua "Solo tu".