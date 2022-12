Chi è Niveo, il cantante di Amici 22: il vero nome e il successo della canzone Scarabocchi Chi è Niveo, il nome d’arte di Marco Fasano, concorrente dell’edizione di Amici 22. Il suo inedito “Scarabocchi” è tra i più ascoltati in streaming.

A cura di Vincenzo Nasto

Niveo, nome d'arte del concorrente di Amici 22 Marco Fasano, è uno dei protagonisti dell'edizione, grazie al successo con il brano "Scarabocchi", ma anche per l'amicizia nata in casa con la ballerina Rita. Nasce nel 2004 a Pescia, un piccolo paesino in provincia di Lucca, e sin dai casting per il talent televisivo, il suo personaggio ha riscosso consenso, sia tra i telespettatori che tra i giudici: conteso tra Arisa e Lorella Cuccarini, sceglie la seconda come porto sicuro per il suo viaggio. Un percorso già cominciato prima del programma, quando ancora giovanissimo, si esibiva in strada a Lucca, anche se le uniche canzone pubblicate sui social risalgono al 2022.

Chi è Marco Fasano, vero nome di Niveo di Amici

Appena 18enne, Marco Fasano, in arte Niveo, è uno dei concorrenti più conosciuti dell'edizione 22 di Amici. Nato nel 2004 a Pescia, un piccolo paesino in provincia di Lucca, sin da piccolo Niveo scrive e canta in strada suoi inediti e cover: come riportato dalla descrizione sul sito ufficiale di Amici, Niveo, con i soldi raccolti in quelle esibizioni, ha comprato una chitarra e un cellulare. Una chitarra che lo ha portato negli scorsi mesi a pubblicare due singoli come "Sotto al sole" e "Occhi", prima dell'entrata nel talent televisivo. Ma perché Niveo? Come ha spiegato lo stesso cantante, il termine indica i capelli bianchi, una caratteristica del suo aspetto estetico: "bianco come la neve". Nella descrizione, Niveo ha sottolineato che i pezzi scritti sino a ora sono dedicati alla stessa ragazza, e che nelle sue canzoni racconta ciò che vive e le sue aspirazioni future. Su Instagram il suo account è @niveo e il suo profilo ha da mesi superato i 10k di followers.

Il percorso di Niveo ad Amici 2022 e l'inedito Scarabocchi

Il percorso di Niveo ad Amici 22 è stato subito messo sotto i fari, anche per la preferenza da entrambe le giudici, Arisa e Lorella Cuccarini, nei suoi confronti. L'ha spuntata proprio quest'ultima che sta accudendo le potenzialità, ancora inespresse, del giovane cantante di origini toscane. Ma non solo musica durante questi mesi in casetta, dove Niveo ha stretto una forte connessione con la ballerina Rita, arrivando lo scorso ottobre al primo bacio dell'edizione 22 di Amici, con cui è stata ufficializzata la coppia. A sorprendere è il giudizio degli ospiti esterni, che lo hanno relegato sempre alle ultime posizioni.

L'inedito Sui sedili della metro e lo scontro con Tommy Dali

Proprio nell'ultima puntata dello scorso 11 novembre, con Emma Marrone come ospite, la sua esibizione è stata valutata in maniera negativa, con un 6,5, che lo ha rilegato all'ultimo posto. Il suo inedito "Sui sedili della metro" non ha impressionato la cantante e la prossima settimana potrebbe dover abbandonare il talent. Nel frattempo, sui social si è alzata la protesta sui motivi di questi giudizi nei confronti di Niveo, che nel frattempo regna negli ascolti in streaming col primo inedito "Scarabocchi": il brano ha conquistato oltre 750mila ascolti su Spotify. Gli ultimi giorni hanno visto anche il suo scontro con Tommy Dali, soprattutto dopo il rimprovero da parte della produzione sulla scarsa pulizia in casetta.