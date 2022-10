Chi è Wax, il cantante di Amici 2022: il vero nome e la storia dell’autore di Turista per sempre Wax, nome d’arte di Matteo, è uno dei concorrenti di Amici 2022 scelto da Arisa: 20enne di Milano, definisce il suo carattere “sereno variabile”.

A cura di Vincenzo Nasto

Wax 2022, foto di wittytv.it

Wax, nome d'arte di Matteo, è uno dei nuovi concorrenti di Amici 22, entrato nella talent sotto la guida di Arisa. Il 20nne di origini milanesi è al centro delle polemiche già dai casting, quando fu presentato da Maria De Filippi con il racconto della loro discussione: si è esibito dopo pochi minuti con il suo inedito "Turista per sempre". Un percorso turbolento a causa del suo carattere esplosivo che ha già toccato anche Zerbi. Dopo i no dell'insegnante e di Lorella Cuccarini, Wax ha ottenuto la maglia e un posto tra i banchi grazie alla nuova prof di canto Arisa: "Si, si, si, genuino, reale, positivo. Bravo". La maglia ora è sua.

Chi è Matteo, vero nome di Wax e perché si fa chiamare così

Ma chi è Matteo? Rifacendoci alla bio del programma televisivo, "Wax ha 20 anni, vive a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta". Ha dichiarato, già nelle prime puntate del programma, che non gli piace il suo nome e preferisce farsi chiamare Waxiello o Wax: un soprannome regalatogli da una persona lontana da lui, e che pian piano, diventato il suo riconoscimento principale, a tal punto che anche la madre lo chiama così. Wax ha parlato anche della sua famiglia, soprattutto della madre, che definisce "lungimirante": una pittrice nonostante abbia studiato economia. Per conoscere più approfonditamente Wax e il suo spirito libero, basta vedere il suo profilo Instagram qui.

La passione per la musica e il primo inedito Turista per Sempre

Come nella descrizione di Amici 22, la passione per la musica di Wax nasce "da piccola quando suonava il violino, per poi incominciare a cantare con il fratello in cameretta". L'unico singolo rintracciabile su Spotify, in questo momento, è "SDG (scappo dalle gazzelle), pubblicato nel 2021 e che fa da apripista a "Turista per sempre". Il brano con cui Wax si è presentato alle audizioni di Amici 22, sembra attraversare le orme discografiche di personaggi come Blanco e Rkomi per sonorità. Un carattere esplosivo che non ha lesinato discussioni all'interno del programma televisivo. Nel frattempo, Wax inciderà un nuovo inedito per la scuola di Amici, vincitore dell'ultima sfida per la produzione di un inedito contro Cricca e Ndg. Uno dei tratti particolari è quello di cantare senza scarpe, come nella prima esibizione ai casting, sottolineato anche dall'attore Leonardo Pieraccioni.

Il percorso di Wax ad Amici 2022

Dopo i problemi iniziali con Maria De Filippi, con cui aveva discusso durante i casting, non è migliorato il rapporto di Wax con gli altri insegnanti della scuola. Durante uno sfogo pomeridiano, raccolto a causa di una gestione errata del microfono, ancora acceso, ha insultato Rudy Zerbi: "Mi gira il caz*o, mi girano le pa*le, non fare il falso bastar*o. Non va bene, giudica sempre la nostra professoressa. Ma non può fare il caz*o di puntino ogni volta, oh, mamma mia". Dopo il rimprovero dei tre insegnanti, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, sono arrivate le scuse di Wax: "Stavo pensando a voce alta, spesso faccio così. Mi sono sempre comportato educatamente nel rispondervi. Mi scuso, non lo penso veramente. L'ho detto lì perché ero in adrenalina, ho pensato a voce alta, parlavo tra me e me". Nel frattempo, ha raccontato anche un po' della sua storia, di come la musica sia arrivata a sollevarlo da una situazione di sofferenza: "Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi".