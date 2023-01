Chi è Jore, il nuovo cantante di Amici 2022: il vero nome e la storia dell’autore di Ancora ti penso Jore, nome d’arte di Lorenzo Sengoni, è uno dei concorrenti di Amici 2023 scelto da Rudy Zerbi: ha partecipato ad Area Sanremo 2022 con “Solo tu”.

Jore, nome d'arte di Lorenzo Sengoni, è uno dei nuovi concorrenti di Amici 22, entrato nel talent sotto la guida di Rudy Zerby. Il 20enne di origini lombarde, nato a Carate Brianza in provincia di Monza il 13 maggio del 2002, si è fatto spazio nella trasmissione di Maria De Filippi, vincendo una sfida contro un altro giovane cantante di Amici: Cricca. Il suo sfidante infatti, nel cast di Amici da settembre, ha perso il duello con il nuovo arrivato, esprimendo la sua sorpresa per non esser arrivato al Serale: "Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L'inedito è andato male, sono successe un po' di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire". Jore entra nella scuola di Amici con due inediti: "Solo tu" e "24 7".

Chi è Lorenzo Sengoni, nome d'arte di Jore: da Ancora ti penso ad Area Sanremo

Ma chi è Lorenzo Sengoni? Jore nasce a Carate Brianza in provincia di Monza il 13 maggio del 2002. Il suo nome ha cominciato a girare negli ultimi 12 mesi, quando è stato selezionato come uno dei 500 partecipanti ad Area Sanremo 2022. Una sfida che gli ha permesso di esibirsi davanti ad Amadeus e alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani con il brano "Solo tu", vincendo e rientrando tra i finalisti dell'edizione. Solo all'ultimo momento, nella selezione dei quattro artisti scelti per partecipare a Sanremo Giovani, il suo nome non è stato incluso nella lista. Nel frattempo, lo scorso settembre ha esordito con il brano "Ancora ti penso", distribuito dall'etichetta Artist First: sul suo profilo Instagram è possibile trovare le foto della sua partecipazione ad Area Sanremo 2022.

Il percorso di Jore ad Amici 22 e la sfida con Cricca

A pochi mesi dalla fase più importante del talent televisivo Amici, ovvero il serale, Rudy Zerbi ha deciso di mandare in sfida Cricca, uno dei giovani entrati nel programma a settembre. A influire negativamente sulla sua esperienza i risultati dell'inedito via streaming, "Supereroi", ultimo tra quelli prodotto nell'edizione odierna del programma. A sfidarlo c'è Jore, nome d'arte di Lorenzo Sengoni, che entra nella scuola di Amici portando due singoli: "Solo tu" e "24 7". L'eliminazione di Cricca, consolato anche dalle lacrime dei suoi compagni di avventura, stride con le dichiarazioni sul rapporto con Rudy Zerbi, soprattutto dopo aver dichiarato: "Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L'inedito è andato male, sono successe un po' di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire". Jore adesso si troverà nei prossimi mesi a dimostrare la bontà della scelta di Zerbi, puntando alla vittoria finale.