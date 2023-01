Testo e significato di Se mi guardi così, il rientro di Cricca ad Amici e il brano di Area Sanremo Dopo esser stato eliminato nelle scorse settimane da Jore, Cricca rientra in casa grazie a “Se mi guardi così”, brano delle audition. Qui testo e significato.

Ha avuto bisogno di ricominciare Cricca, il giovane 18enne di Riccione che ha vissuto uno dei periodi più intensi della sua vita nelle ultime settimane, coincise con l'evoluzione all'interno della trasmissione Amici. Il giovane cantante, di cui il vero nome è Giovanni Cricca, era stato eliminato nelle scorse puntate nella sfida con il nuovo arrivato Jore: "Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca**ate per me. L'inedito è andato male, sono successe un po' di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire". Poi il caos all'interno della trasmissione per il caso "Noce Moscata" dello scorso 31 dicembre, e la possibilità per Cricca di sfidare Valeria, una delle artefici della vicenda della notte di Capodanno. È lì che il cantante ha mostrato di nuovo il proprio volto con il brano che gli aveva permesso di essere selezionato, non solo all'interno della trasmissione Amici, ma anche per Area Sanremo 2021: stiamo parlando di "Se mi guardi così".

Il significato di Se mi guardi così

"Se mi guardi così" era il brano che aveva convinto la trasmissione a puntare su Cricca per l'edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi. Il brano, scritto in collaborazione di Cristina Bonato, Francesco Picciano e Massimiliano Corona, non era stato selezionato per l'ingresso a Sanremo Giovani del cantante, ma era risultato uno dei brani più riconoscibili. Prodotta da Federico Mecozzi, "Se mi guardi così" è una ballad pop che il giovane cantante ha cercato di migliorare durante la sua permanenza in casetta, lasciando che il primo inedito che venisse fuori fosse "Supereroi". Nella sfida con Valeria, invece proprio "Se mi guardi così" è stato il brano a convincere pienamente pubblico e giudici, una canzone che racconta l'inquieto amore adolescenziale dello stesso Cricca. Un immaginario che si lega al rapporto con il mare, con chiari riferimenti alla navigazione e al viaggio in barca, ma soprattutto che risalta il contrasto tra l'esperienza romantica e l'amarezza per una storia finita male, come quando canta: "E rimane nella testa solo un po’ di nostalgia, è finita un’altra festa, sono andati tutti via, tutti tranne noi".

Il testo di Se mi guardi così

Ricordi le notti passate a parlare di niente

ti ricordi

le stelle su in alto e la punta del naso ghiacciata

solo noi

sappiamo che vivere

sarà comunque per sempre

navigare

la barca che il mare in tempesta trasporterà

non lo sai che Io sono perso di te

lo sai mi sono perso

Se tu mi guardi così non so come fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane

e se mi guardi così, così mi fai volare

e l’ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a pu**ane

e tutto va a pu**ane

Ricordi che bello che è stato il tuo primo bacio?

ti ricordi

dicevi che non volevi stare male mai più

se si può

guardavi la televisione

o chissà cosa pensavi

mi ha sempre stupito il tuo modo di essere te

lo sai mi sono perso per te

io mi sono perso

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane

e se mi guardi così, così mi fai volare

ho buttato in mare pure il cellulare

ma tu mi guardi così e tutto va a pu**ane

e tutto va a pu**ane

E rimane nella testa solo un po’ di nostalgia

è finita un’altra festa, sono andati tutti via

tutti tranne noi

Pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa pa pa

pa ra pa ra pa

Se tu mi guardi così non so più fare

vorrei spaccare il mondo senza farci male

ma tu mi guardi così e tutto a va a pu**ane

e tutto a va a pu**ane