Chi è Aaron, il cantante di Amici 2022: il vero nome e il successo della canzone Universale

Aaron, nome d'arte di Edoardo Boari, è uno dei nuovi concorrenti di Amici 22, entrato nel talent anche grazie alla fiducia datagli da Rudy Zerbi. Il 18enne di origini umbre, viene da Nocera Umbra in provincia di Perugia, cresciuto con la passione del canto, ma anche della danza. Prima come ballerino urban, poi da giovane cantautore, Aaron è entrato lo scorso 18 settembre nel talent di Canale 5 con il benestare di Rudy Zerbi: all'attivo due singoli, "Diecimila occhi" e "Universale".

Chi è Edoardo Boari, il vero nome di Aaron e perché si fa chiamare così

Ma chi è Edoardo? Rifacendoci alla bio del programma televisivo, "Edoardo ha 18 anni, vive in provincia di Perugia con mamma e papà. Ha sofferto d’ansia ma scrivere canzoni l’ha aiutato a gestirla. Dice di sé: nella vita spesso indossiamo delle maschere ma quando sono sul palco voglio essere me stesso e dire la verità. Ha incominciato a scrivere sin da piccolo, fin dai 14 anni, e in passato, prima dell'entrata nel talent di Canale 5, ha pubblicato un solo singolo dal titolo "Diecimila Occhi". Nei suoi primi anni musicali, si è avvicinato molto di più al ballo che al canto, cambiando poi il suo percorso, lanciandosi nel cantautorato e gli ascolti in streaming lo premiano: il brano ha conquistato quasi 160mila stream, festeggiato con un post sul suo profilo Instagram.

Il percorso di Aaron ad Amici 22 e l'inedito Universale

Dopo esser entrato lo scorso 18 settembre nel talent televisivo, scelto da Rudy Zerbi, Aaron ha pubblicato il suo primo inedito: "Universale". Il brano, anticipato in diretta durante la trasmissione del 26 settembre, scorso ha collezionato oltre 160mila stream su Spotify. Nell'ultima gara di canto, Aaron, davanti a tre giudici del calibro di Michele Bravi, il maestro Beppe Vessicchio e Stash, frontman dei The Kolors, ha vinto la gara di inediti che gli permetterà di esibirsi alla finale di "Tu si que vales", insieme al ballerino Gianmarco.