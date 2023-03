Testo e significato di Maledetta felicità, la dedica di Cricca a Maria De Filippi che si emoziona Cricca accede al Serale di Amici 22 con l’inedito Maledetta Felicità e la dedica a Maria De Filippi: qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Cricca e Maria De Filippi, foto di Instagram Account @AmiciUfficiale

Nell'ultima puntata di domenica 12 marzo, Cricca è stato uno degli alunni ad accedere alla fase Serale del programma, avvicinandosi in maniera convinta alla finale del talent di Canale 5. Nelle ultime settimane, il suo atteggiamento in puntata e in casetta è stato sotto i riflettori, anche per il connubio dei suoi ultimi inediti: Australia e Maledetta Felicità. Se il primo è stato apostrofato dall'ospite Charlie Rapino e da Rudy Zerbi come un brano "banalotto", Maledetta Felicità sembra aver conquistato il pubblico, ma anche il cuore di Maria De Filippi, a cui Cricca dedica l'esibizione. Qui il testo e il significato di Maledetta Felicità.

Il testo di Maledetta Felicità

Ho iniziato a camminare

e ho fatto tutta la città, a piedi

con i negozi chiusi e i semafori sul giallo, o spenti

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

le prime luci, l’alba mi hanno colpito in faccia, un pugno e

tu eri ancora lì

un’ombra nell’autunno

ti ho pensato qualche volta, e non lo sai

certe sere prendi e parti però poi non ti allontani mai

penso di star bene, giuro molto bene

dove non ci sei

ma succede che tu ti nascondi

nelle canzoni, le parole, gli occhi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va

Ho smesso di pregare, ho fatto pace con gli errori

di una vita intera

dico a tutti che sto bene, giuro molto bene, non avete idea

però ancora tu ti nascondi

nelle canzoni come dentro agli occhi suoi

e ti scriverei

Maledetta felicità e l’assoluta convinzione

che anche se non cambiamo noi

cambia lo stato delle cose

ti ricordi di un anno fa

seduti in riva al cuore

così stretti in un abbraccio

ma il tuo abbraccio è di chi se ne va

La dedica a Maria De Filippi

L'esibizione emozionante di Cricca nella puntata di domenica 12 marzo con Maledetta Felicità ha colpito anche Maria De Filippi. Infatti, nelle fasi finali del brano, quando Cricca canta "così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va", il suo sguardo emozionato si volge alla conduttrice, una dedica che può essere descritta dagli occhi emozionati di entrambi che si incrociano. Nessun dubbio sulla connessione, soprattutto quando dopo Maria De Filippi si rivolge a Cricca, ringraziandolo: "Ho visto, ho fatto finta di non vedere ma ho capito quando mi hai guardato e ti sei girato di spalle".

Il significato di Maledetta Felicità

Maledetta Felicità di Cricca è il suo nuovo inedito dopo Australia: la canzone è stata presentata lo scorso 12 marzo, nella puntata d'accesso alla fase serale del talent di Canale 5. Il singolo racconta la nostalgia di un amore che ha attraversato i cuori dei due protagonisti, un rapporto finito e che rivive nei ricordi "di un anno fa, seduti in riva al cuore, così stretti in un abbraccio, ma il tuo abbraccio è di chi se ne va". Più che un tentativo di riconciliazione, quello raccontato da Cricca nel suo brano è un elogio alla natura multiforme dei rapporti, che anche se non vengono influenzati dal cambiamento dei suoi protagonisti, devono proteggersi da ciò che accade all'esterno, come la comparsa di una nuova persona.

Cricca accede al Serale di Amici 22

L'ultima puntata pomeridiana di Amici si apre con uno scrosciante applauso a Maria De Filippi, tornata in studio dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo dello scorso 24 febbraio. L'appuntamento con il talent è decisivo per gli allievi che si avvicinano alla fase finale del programma, con il serale ormai alle porte. La produzione, però, ha deciso che saranno solo 15 tra cantanti e ballerini a poter accedere al prossimo step, per cui sono state ritirate tutte le maglie che i professori avevano assegnato in queste ultime settimane affinché tutti possano essere giudicati nuovamente. Ad accedere al Serale di Amici 22 sono: