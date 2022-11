Chi è Angelina, la figlia del cantante Mango è una nuova concorrente di Amici 2022 Angelina Mango è la nuova allieva di Amici di Maria De Filippi: figlia di Mango e Laura Valente, la cantautrice aveva già pubblicato un Ep e vari singoli.

A cura di Redazione Music

Angelina Mango è la nuova allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, grazie all'ingresso di sabato scorso, quando ha battuto Andrea Ascanio. La cantautrice non è nuova al mondo dello Spettacolo, avendo già pubblicato suoi brani negli anni scorsi e soprattutto essendo figlia di Mango, cantautore lucano scomparso mentre si esibiva, nel 2014 e la cantante Laura Valente, che è stata anche voce dei Matia Bazar. Angelina è entrata nella scuola di Canale 5 vincendo la sfida grazie alle esibizioni nella cover di "Something" dei Beatles e cantando l'inedito Voglia di vivere.

Chi è Angelina Mango: la passione per la musica e i progetti discografici

Nata a Maratea nel 2001, è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, Angelina Mango ha 21 anni e studia musica fin da piccola, grazie anche a un ambiente familiare che alla musica deve tantissimo. Ha cominciato da subito anche a comporre canzoni, trasferendosi a Milano nel 2016 per inseguire proprio la carriera musicale con una band di cui fa parte anche il fratello Filippo, batterista. Nel 2020 esordisce nel mercato discografico con l'Ep "Monolocale" che raccontò a Fanpage.it, mentre gli ultimi singoli che ha pubblicato sono "Formica", "Walkman" e "Rituali"; dal 2021 scrive e produce nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.

Angelina Mango ad Amici 2022 con la canzone Voglia di vivere

Nonostante alcuni passaggi importanti come quello al Primo Maggio e come ospite di Via dei Matti n.0, Angelina Mango tente l'ingresso ad Amici e lo fa con il supporto sia di Arisa che di Lorella Cuccarini. Durante il pomeridiano, la cantautrice si esibisce prima con "Something" e poi con il suo inedito "Voglia di vivere". A decidere chi avrebbe conquistato il posto nella scuola è stato il produttore e musicista Carlo Di Francesco che alla fine ha scelto Angelina, spiegando che ha messo più energia nell'inedito e ha interpretato meglio la cover, dando una propria lettura.

Angelina è figlia d'arte: i suoi genitori sono Giuseppe Mango e Laura Valente

La cantautrice viene da una famiglia di artisti bravi e famosi, Mango e Laura Valente, infatti, hanno scritto pagine importanti della musica italiana e sicuramente ha aiutato Angelina a trovare la propria strada. A Fanpage.it spiegò come è stato vivere in una famiglia del genere: "Credo che sia stata una fortuna e lo è stato perché avendo questa passione e questo modo di esprimermi anche io è stato più facile trovare la mia strada: se i miei genitori avessero fatto un altro lavoro, avrei dovuto cercare il mio modo di esprimermi, invece è stato il primo che ho utilizzato, la musica. È chiaro, ogni famiglia e ogni situazione in cui si nasce ha pro e contro, però credo che ci siano stati tanti pro".