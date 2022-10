Chi è NDG, il rapper di Amici 22: Nicolò Di Girolamo ha già vinto un disco d’oro con Panamera NDG, 22 anni, il cui vero nome è Nicolò De Girolamo, è uno degli allievi di Amici: il cantante ha già ottenuto un successo enorme con il singolo Panamera.

A cura di Redazione Music

Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici c'è NDG, rapper romano di 22 anni il cui vero nome è Nicolò De Girolamo. Il cantante non è un esordiente, anzi, alle spalle ha già un successo da 30 milioni di stream, ovvero Panamera, il cui video conta anche oltre 5 milioni di views su Youtube, risultati che gli hanno permesso di ottenere già un disco d'oro. Nato come ballerino, dopo alcune delusioni in quel campo ha scelto la strada del rap, in cerca di una passione che potesse sostituire quella del ballo. Il nome scelto, quindi l'acronimo NDG, ricorda un po' la scelta fatta l'anno scorso anche da LDA, ovvero Luca D'Alessio.

Chi è Nicolò Di Girolamo, nome vero di NDG, rapper di Amici 22

NDG (via Instagram)

Nicolò Di Girolamo ha 22 anni e da qualche anno ha cominciato a darsi al rap, dopo una delusione con la danza. Lo ha spiegato lui stesso durante l'incontro con Lorella Cuccarini, la sua capo squadra: "Ho iniziato prima con la danza, sono stato un ballerino, ho cominciato a fare danza classica e poi moderno, poi ho lasciato per una serie di motivi: per due volte non sono entrato all'Opera, all'audizione" ha detto, spiegando che sentiva la mancanza di una passione: "L'ho trovata inizialmente col rap e ho cominciato a far uscire fuori le mie canzoni. Poi nel 2019 ho iniziato a lanciare un pezzo al mese, uno a gennaio, uno a febbraio, marzo 2019 un pezzo…".

Il disco d’oro con Panamera e il successo su Spotify

Nel marzo del 2019 NDG ha lanciato Panamera che ha avuto un successo immediato e travolgente. La canzone ha cominciato a macinare visualizzazioni e ascolti, raggiungendo i 30 milioni attuali su Spotify (cosa che gli ha permesso di conquistare un disco d'oro) e oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Tra le canzoni che hanno ottenuto ottimi risultati sulla piattaforma di streaming ci sono, tra gli altri, anche brani come "Troppo tempo" che ha totalizzato oltre 5 milioni di ascolti, "Cuori neri" che ne ha oltre 2.2 milioni e "Italiano 2020" – rivisitazione del successo di Toto Cutugno – che ha circa un milione e mezzo di stream e vanta anche una collaborazione internazionale con la star latina Omar Montes. In quel periodo aveva firmato con un'etichetta discografica ma come ha spiegato le cose non sono andate così bene, fino all'ingresso nella scuola di Amici.

Il rapporto con il padre che ha influenzato la sua musica

Un’immagine di NDG (via Instagram)

Una delle costanti nel racconto della vita di NDG è quella del rapporto col padre che, come ha detto lui stesso a Lorella Cuccarini, è di odio e amore. È stato il padre a spingerlo a provare due volte di tentare una carriera di ballo più importante e la caduta è stata difficile da gestire. La fiducia del padre sembra essere fondamentale nella sua vita e così i due sembrano vivere momenti di alti e bassi in base anche ai successi e agli insuccessi del ragazzo. Quando ha deciso di darsi alla musica il padre non era molto convinto: "Non ci credeva molto, mi diceva di pensare ad altro e io gli dissi che entro la fine del liceo gli avrei dimostrato che la musica sarebbe diventato un lavoro e il karma glielo ha dimostrato questa cosa a mio padre. Adesso è il mio primo fan, anche se nell'ultimo periodo in cui andava male mi era tornato a dire di trovare un lavoro, mentre adesso è gasatissimo. NDG ha anche parlato del rapporto con la madre e la sorella, un rapporto molto intenso, super emotivo. Il cantante ha anche parlato del difficile momento vissuto durante il Covid e dell'importanza della terapia: "mi ha aiutato molto, ho ricominciato a volermi più bene".